Loft på 26 måske ikke en god idé

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Måske var det alligevel ikke så smart at sænke klasseloftet fra 28 til 26 børn i 0. klasse - og måske er det ikke så smart at give skoler lov at korte dagen af, når de ikke har råd til det, fordi det giver længere og dermed dyrere dag i sfo’erne for de yngste.

Det er nogle af de bekymringer, som skolerne er kommet med i forbindelse med en ny styrelsesvedtægt for skolerne - den summer en masse regler op, mange af dem praktiske og som har betydning for børnenes liv.

Et enigt byråd valgte nu alligevel at vedtage de nye regler - men det var ikke uden at notere sig de bekymringer, der er kommet ind.

Formand for børne- og skoleudvalget Lone Birkmose Lex (V) var først til at adressere bekymringerne.

- Det er blevet modtaget med bekymring i forhold til indskolingen, at man lægger kompetencer til at omkonvertere timer ud til skolebestyrelserne. Det er udvalget opmærksom på, og det vil vi kigge på fremadrettet og også behandle i forhold til budgetaftalen og se på, hvordan vi kan samarbejde om det, sagde hun.

Det med klasseloftet på 26 i 0. klasse er en del af budgetaftalen for 2018 - men faktisk alle skoledistrikter har peget på, at det er et problem, fordi man så kan blive nødt til at sammenlægge klasser, når de kommer op i 1. klasse og der må være flere børn i klasserne. Det giver uro, mener man - og efterlyser ens loft i hele indskolingen.

- Der er ting i høringssvarene, udvalget er lydhøre overfor og arbejder videre med, sagde Lone Birkmose Lex.

Line Vanggaard (K), der i årevis har kæmpet for kortere skoledage, var glad.

- Heldigvis har man lagt beslutningen ud til skolerne. Det er en sejr til de mindre partier.

- Vi er enige om, at det er rigtig god tillid at vise vore skoler, at de ved, hvad der er bedst for børnene og vi ikke trækker noget fra Christiansborg ned over hovedet på dem, sagde hun - men kom ikke ind på skolernes bekymring om økonomien i at lave dagene kortere.

Lene Hansen (S) spurgte til reglerne for muligheden for at vælge en anden skole end den, man hører til.

- Vi havde en frygtelig ballade i sommer, fordi skolelederen havde givet lov til at flytte nogle børn, og der var en diskussion om, om det var rigtigt at gøre, hvis det udløste en ekstra klasse, påpegede hun med henvisning til et antal børn, hvis forældre valgte Hedegårdsskolen i stedet for Skolegades Skole, som de hørte til - og dermed udløste en ekstra klasse på Hedegårdsskolen, som kunne have nøjedes med to, hvis man havde sagt nej til dem udefra.

Steen Søgaard præciserede, at de nye regler tager højde for det - det fremgår, at forældre frit kan vælge skole, men at det er en forudsætning, at eleven ikke udløser en ekstra klasse.

Han var også inde på skolernes bekymring for at have fået en kompetence, man ikke har råd til at bruge.

- Det er nemt at sige, at vi lægger kompetencen ud, men den mulighed har de haft længe, sagde han og pegede på, at det blot har været sådan, at man skulle søge hos skolechefen - og at en enkelt skole allerede har benyttet muligheden for at afkorte skoledagen.

- Der skal stadig være en begrundelse for at få lov - ikke bare, at børnene er en lille smule trætte, sagde han.

Henning Jørgensen (SF) pegede på, at idéen med færre i klassen er god - men at den måske skal udvides.

- Det er en utrolig god måde at lave forebyggelse på. Jeg håber, vi kan holde os på de 26 også i lidt større klasser, sagde han.

Alle var enige om at stemme de nye regler igennem.