Lokal friskole skal have ny leder - og vedkommende får måske også en viceskoleleder under sig

SERRITSLEV:Da Brønderslev Kommune i sin tid trak stikket til kommuneskolen i Serritslev, poppede en friskole i stedet frem under navnet Nørreådal Friskole - og skolen med tilhørende børnehave skal nu have ny leder.

Anne Graverholt siger snart farvel:

- Det har været helt fantastisk at være her. Skolen har været inde i en god udvikling, og jeg er mest en entreprenør - nu er der brug for en, der kan drifte skolen, siger Anne Graverholt, der ikke har yderligere at tilføje i forhold til, hvad hun skal lave, når hun har haft "sidste skoledag" i Serritslev.

Friskolen åbnede i august 2015, og der er løbet meget vand i Nørreå siden: Skolen tæller efterhånden 30 ansatte, 145 børn i skolen samt 40 børn i børnehaven.

I rekrutterings- og ansættelsesprocessen har bestyrelsen i øvrigt besluttet sig for at hente assistance fra ekstern ledelseskonsulent Flemming Horsfeldt, som tidligere har været leder på flere friskoler.

Ansøgningsfristen til jobbet er senest 3. oktober 2022. En ny leder skal efter planen tiltræde pr. december.

Det fremgår desuden af jobannoncen, at bestyrelsen overvejer at ansætte en viceskoleleder i foråret 2023.