Lokal pulje skal sætte skub i Brønderslevs landsbyer: - Vi forsøger at sætte det i system

BRØNDERSLEV:Politikerne i Brønderslev Kommune har netop besluttet at lave en helt ny pulje, der skal understøtte initiativer i landdistrikterne. Der er afsat 500.000 kroner til projektet.

Puljen er en forsøgsordning, som netop er igangsat af kommunens teknik- og miljøudvalg. Formålet er - som det hedder i det materiale, som politikerne netop har godkendt - "at understøtte og skabe lokalt incitament for en øget borgerdrevet udvikling i landdistrikterne, og støtte projekter til gavn for lokalområdet med afsæt i Brønderslev Kommunes vision om at være et godt sted at leve".

At puljen nu er blevet virkelighed udspringer af et fællesmøde mellem Brønderslev Kommunes Landdistrikstråd og Landsbyråd 23. maj 2022. Her var der fokus på såkaldte borgerdrevne udviklingsprocesser - og de to råd gav blandt andet udtryk for, at processer som fondssøgning, udarbejdelse af skitsemateriale og administration af anlægsprocesser ofte er svære at håndtere.

Men med den nye pulje er ønsket altså at hjælpe landsby-initiativerne bedre på vej.

- Det er jo ikke noget nyt, at vi har midler vi kan bruge i vores landsbyer. Men vi forsøger med det her at få sat det lidt mere i system, forklarer Peter Stecher (K), der er formand for teknik- og miljøudvalget, som netop har vedtaget forsøgsordningen.

Puljen har fået navnet "Landdistrikternes Udviklingspulje" - og den kan anvendes til fysiske anlæg, sociale tiltag og projektmateriale for kommunens landsbyer og landdistrikter.

Alle Brønderslev Kommunes landsbyer og landdistrikter er berettiget til at ansøge puljen - og med andre ord betyder det, at kun hovedbyerne Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup er afskåret fra at få del i forsøget.

Ligeledes ligger det fast, at puljen kun støtter med engangsbeløb - og altså ikke vil være med til at sikre en efterfølgende drift.

Forsøgsordningen vil i 2022 få én ansøgningsrunde. Efter uddeling af puljemidler vil initiativet blive evalueret af Brønderslev Kommunes Landdistriktsråd og teknik- og miljøudvalget i forhold til fremtidig proces og tiltag.