Nordjyske Karin er med i Masterchef: Her slår hun et slag for bæredygtig mad

DRONNINGLUND:Hvis man hører til de mange, der holder af madprogrammer på TV, har man sikkert set afsnit af MasterChef på TV3. Har man det, har man uden tvivl lagt mærke til Karin Melbye og set, at hun er fra Dronninglund. Sammen med sin mand, hund, 16 får, en flok høns og en ikke så stor, men velindrettet urtehave, bor hun på en ejendom syd for Dronninglund.

- Jeg er ikke professionel, og for mig er madlavning kun for sjov, fortæller hun, der er uddannet blomsterdekoratør og mediegrafiker og til daglig arbejder med markedsføring.

- Jeg havde en periode, hvor jeg gik ned med stress, og da jeg skulle i gang igen, orkede jeg ikke at lade andre undersøge min arbejdsevne og besluttede så at blive selvstændig. Jeg var lidt bekymret over, hvor jeg skulle få kunder fra, men det har bare flasket sig på magisk vis, og jeg har haft de kunder, jeg kan overkomme. Jeg kan godt lide at arbejde alene og har ikke det store behov for at møde mange mennesker og savner ikke at have en, der sidder ved siden af mig, fortæller hun.

Mange jern i ilden

Når Karin Melbye ikke er optaget af sit arbejde, er det haven og køkkenet, hun bruger tid på. Hun elsker at lave mad og finde på nye opskrifter.

Karin Melbye betegner sig selv som en glad amatør, der prøver sig frem. Foto: Jørgen Ingvardsen

- Jeg har ild i bagen, og hver gang jeg ser noget, der er spændende, tænker jeg, at det skal jeg prøve. Jeg er meget fascineret af tankegangen om at dyrke råvarerne selv og tilpasse kosten sæson og udvalg i haven. At lave ligetil og lækker mad fra bunden, men med maksimalt udbytte i smag, dufte og farver, fortæller hun og fortsætter:

- Derfor etablerede jeg også en urtehave som noget af det første, da vi flyttede hertil i 2004, og det har så udviklet sig gennem årene. Jeg har ingen baggrund for at dyrke have, men det er jo bare at forsøge sig frem. Hvis det ikke lykkes første gang, prøver jeg igen. Det er ret nemt, når det drejer sig om at teste en opskrift, men noget sværere, når det drejer sig om køkkenhaven. Det kan være ret frustrerende, men giver til gengæld en masse erfaring, siger hun og fortsætter:

- Det er meget in i øjeblikket at tænke på klima og den slags, så jeg er lige pludselig blevet moderne. Globalisering er en god ting, men den er jo også på bekostning af nogle ting. Hvis vi skal have fragtet avocadoer fra Mellemamerika og spise dem tre gange om ugen, er der en klimaomkostning. Mit store ønske er, at vi bliver bare en lille smule bedre til at spise det, der er sæson for, og ikke spise friske jordbær i januar. Vi skal i stedet vente til de er modne i Danmark. Jordbær smager jo ikke som jordbær i øjeblikket. Det er imidlertid ikke noget, man ved, hvis man ikke selv har prøvet at spise nyplukkede danske jordbær.

Hjemmesiden ’Mad og Have’

- Jeg startede min hjemmeside ’Mad og Have’ for over 10 år siden. Jeg har altid elsket at lave mad, og jeg undrede mig over, at folk brugte så mange penge på produkter, man nemt kunne lave selv til den halve pris. Mit udgangspunkt var dengang at lave simple opskrifter med brug af de råvarer, man selv kan dyrke, fortæller Karin Melbye.

- Hjemmesiden startede jeg af helt egoistiske grunde. Det var en måde at få tingene skrevet ned på, så jeg næste år, når jeg skulle lave den samme abrikosmarmelade, kunne huske den. Jeg gemte opskrifterne, så jeg kunne gå ind og se dem. Det samme kunne alle andre også, og jeg synes, det er så hyggeligt, at andre bruger mine opskrifter og har glæde af dem. Omkring 120.000 besøger min side hvert år, selv om jeg ikke har gjort ret meget ud af den de senere år.

Karin Melbye er i gang med at lave en kogebog med opskrifter på retter med lammekød. Foto: Jørgen Ingvardsen

- Tanken bag ’Mad og Have’ er at vise, man ikke behøver at være professionel eller have masser af erfaring for at have det sjovt i køkkenhave og køkken. Det kræver kun, man tilpasser forventningerne til ens evner, har tålmodighed og ikke mindst troen på, man kan udrette meget mere, end man selv tror.

Nye og utraditionelle opskrifter

- Mine opskrifter er nok lidt anderledes, for jeg kan godt lide at se nye muligheder i grøntsager, og jeg vil gerne lære andre at se de utallige muligheder, der findes i grøntsager. Jo flere muligheder, man ser, jo nemmere bliver det også at variere, og jo sjovere bliver det at spise. Grøntsager skal ikke betragtes som pligtfyld på en tallerken.

Kogebog på vej

- Vi startede med 2.200 kvm jord, men for tre år siden købte vi mere jord, så vi fik plads til får. Det havde jeg længe ønsket. Vi startede med fem, og i efteråret havde vi 23. Vi slagter og spiser dem, så vi nu er nede på 16. Jeg drømmer om at lave en kogebog, der udelukkende har opskrifter med fårekød. Som forbruger har man kun adgang til de samme udskæringer i køledisken. Typisk frosset hakkekød, filet og lammekølle, fortæller Karin Melbye.

- Når man ikke spiser lam så tit, har man tendens til altid at lave den samme ret, men man kan spise lam på mange forskellige måder, og det vil jeg gerne vise med spændende opskrifter i min nye kogebog. Nu er det ikke, fordi vi spiser så meget kød mere. Det gjorde vi for år tilbage. Da spiste vi kød hver dag, men som tiden er gået, spiser vi vegetarisk flere og flere dage, Jeg har ikke noget imod, at folk spiser kød, og jeg er modstander af, at vi løfter pegefingre ad hinanden.

Dyrevelfærd spiller en væsentlig rolle for Karin Melbye, når hun udvælger råvarer til madlavningen. Foto: Jørgen Ingvardsen

- Jeg er ligeglad med, hvad folk spiser, men jeg ønsker, at folk ville tage hensyn til de dyr, de spiser. At de bare gad tænke på dyrevelfærd, når de køber ind. Her kan man med fordel spise får, for det er stort set de eneste husdyr, der har det godt. Det er for mig en vigtig pointe, og dyrevelfærd er netop noget, jeg vil gøre meget ud af i kogebogen. Køb da for pokker kød fra en gris, der har haft det godt.

- Vi har alle muligheder i dag for at orientere os i dyrevelfærd, og man kan ikke bruge uvidenhed som en undskyldning længere. Vi har et ansvar. Uden at det skal lyde frelst, så er det vigtigt, at vi har omtanke for os selv, miljøet og dyrene, påpeger Karin Melbye.