Lollita i chok efter reform: 8.682 kr. før skat

BRØNDERSLEV/FJERRITSLEV: En dagpengesats på bare 8.682 kroner om måneden. Før skat.

Sådan lød det deprimerende svar, som a-kassevejleder Gitte Rishøj måtte aflevere til Lolitta Jensen, 49, der i sidst på året i 2017 kom glædestrålende ind i sin fagforening, 3F Midtvendsyssel i Brønderslev.

Lolitta Jensen havde nemlig optjent en ny ret til dagpenge. Et par år før var hendes dagpengeret udløbet, men efter flere småjob og vikariater var dagpengeretten optjent igen.

- Jeg har taget alt det arbejde, jeg kunne få. Det har hele tiden været mit mål at komme tilbage i a-kassen. Hvem bryder sig om at få kontanthjælp? Jeg gør i hvert fald ikke, siger Lolitta Jensen, der i dag bor i Fjerritslev, til Fagbladet 3F.

Glæde blev til tårer

Men Lolitta Jensens glæde blev til hurtigt tårer.

- Satsen skal beregnes på baggrund af de bedste 12 måneder indenfor de seneste to år. Lolitta har i gennemsnit tjent så lidt over de bedste 12 måneder, at hendes sats bliver så lav, forklarer Gitte Rishøj.

Heller ikke efter de regler, der gjaldt før 1. juli i år, ville Lolitta Jensen have fået højeste sats. Efter de gamle regler ville hun dog have fået en sats på 12.300 kroner.

- Havde jeg da bare kunnet få dét, siger Lolitta Jensen, der i første omgang ikke kunne se, hvordan hun skulle kunne klare sig for så lidt. Sammen med Gitte Rishøj fra a-kassen blev det dog afklaret, at kommunen kan supplere op til laveste kontanthjælp, på i alt godt 11.200 kroner om måneden, som hun også fik før.

Lolitta Jensen har arbejdet i 16 år på kyllingeslagteriet i Brovst, men blev ledig. For nogle år siden flyttede hun til Brønderslev i håb om at finde arbejde. Efter dagpengenes udløb har hun klaret sig ved en blanding af vikarjob og supplerende kontanthjælp.

Vred formand

- Jeg gør, hvad jeg kan, for at få arbejde. Allerhelst vil jeg arbejde fuld tid. Men de job hænger ikke på træerne, siger hun.

Afdelingsformand i 3F Midtvendsyssel, Per Kjeldsen, er vred:

- Vi har et medlem, som har gjort alt, hvad hun kan. Hun er endda flyttet for at øge sine jobchancer, og har betalt sit kontingent til a-kassen - ud af sin sparsomme kontanthjælp. Alligevel er hun nu ramt på alle parametre, og det er ikke rimeligt, siger han:

- Lolitta kunne have lænet sig tilbage på kontanthjælp, og været i samme situation rent økonomisk, som hun er nu. Det er sgu da ikke i orden.