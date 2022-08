Lone droppede lærerjobbet og åbnet butik

BRØNDERSLEV:Brønderslev har fået en ny butik - Garn og Kaffe er åbnet i de lokaler i Algade, hvor Vinspecialisten tidligere lå. Her bød Lone Andersen og hendes søn Rasmus Andersen onsdag velkommen med rød løber, hyggelig indretning og god stemning - de to ejer butikken sammen med Karoline Bech Uggerly.

Allerede om formiddagen var der mange kunder, og Lone Andersen rådgav om garn, samtidig med at andre sad i caféen og drak kaffe, og nogle havde taget strikketøjet med.

Ulla Bech var en af dem, der besøgte Garn og Kaffe på åbningsdagen - og hun havde strikketøjet med, som navnet lægger op til. Hun er altid i gang med et strikketøj. Foto: Bente Poder

De seneste uger har ejerne haft travlt med at blive klar til åbningsdagen, og for Lone Andersen var det dejligt at kunne slå dørene op til butikken.

- Det er jo fantastisk. Det er mega fedt, at folk fra dag et bakker op om det, fortæller hun.

Allerede inden åbningen sad der nogle klar på bænken udenfor.

- Jeg blev glad - de sad og strikkede og kom ind for at købe en kop kaffe og strikke videre, fortæller Lone Andersen.

I Garn og Kaffe kan gæsterne samles om deres interesse for strik, de kan købe garn og få en kop kaffe med en lille kage til. Foto: Bente Poder

Droppede lærerjobbet

Lone Andersen har sagt farvel til sit job som folkeskolelærer, som hun har haft igennem 18 år, for at få sin egen butik.

- Jeg havde lyst til at prøve noget andet. Jeg har tænkt over det i lang tid, at jeg godt kunne tænke mig at åbne en forretning. Jeg er uddannet håndarbejdslærer, så det ligger mig meget nært, fortæller Lone Andersen, der ofte selv er i gang med noget håndarbejde.

Der var interesserede garnkunder allerede om formiddage. Foto: Bente Poder

Idéen til Garn og Kaffe kom fra Rasmus Andersen.

- Jeg vidste, at min mor gerne ville lave noget andet, og så fik jeg idéen til det her koncept. Så det prøver vi, fortæller Rasmus Andersen, der er revisorassistent og fortsætter med det, mens hans rolle i Garn og Kaffe bliver arbejdet bagved med økonomi og regnskab.

Lone Andersen og sønnen Rasmus Andersen, som fik idéer til butikken. Foto: Bente Poder

- Vi håber, det kan være dét, der lige manglede - at man kan komme ind og få en kop kaffe sammen med garn.

I det daglige bliver det Lone Andersen, som kunderne kommer til at møde - samtidig med, at de kan møde andre mennesker med interesse for strik og garn.

Kaffen i Garn og Kaffe er baristakaffe, og man kan også få en lille kage eller et stykke chokolade til.

Der serveres baristakaffe i caféen. Foto: Bente Poder

Lone Andersen har også planer om, at der på et tidspunkt skal være kurser og workshops i Garn og Kaffe omkring interessen for garn og strik.