Naboer raser over stank: Kommune bestiller ny måling

HJALLERUP:Den mangeårige nabokonflikt om støv, støj- og lugtgener fra asfaltfabrikken NCC i Hjallerup fortsætter. Brønderslev Kommune gav i efteråret virksomheden en indskærpelse om at få løst lugtproblemer, da målinger viste, at røgen fra skorstenen lugtede mere end tre gange så meget i nabolaget, som der er tilladt.

Et boligområde må kun blive påvirket af 5 lugtenheder (LE), men målingerne viste godt 18 LE.

Siden har virksomheden monteret et filter på skorstenen. Men de seneste dage med vind fra nord og nordøst har naboer syd for fabrikken fortsat været plaget af lugt af tjære og asfalt.

"Vi kan slet ikke være i haven pga. den stank af tjære", hedder det bl.a. i en klage til Brønderslev Kommune fra en af de nærmeste naboer på Håndværkervej, sydvest for fabrikken.

De fortsatte nabogener bragte derfor endnu engang sagen på den politiske dagsorden i denne uge.

- NCC har selv hyret et firma til at lave målinger af lugten, når de i næste uge kører en testproduktion af en bestemt type asfalt, som vurderes at give de værste lugtgener. Vi har nu besluttet, at vi også hyrer et eksternt firma for at efterprøve målingerne, fortæller formand for teknik og miljøudvalget, Peter Stecher (K).

NCC har flyttet knusning af genbrugsasfalt længere væk fra naboerne, men konflikten lever stadig i bedste velgående. Foto: Kim Dahl Hansen

Manglende tillid til kommunen

Naboerne har mistet tilliden til kommunens tilsyn med virksomheden, og de har selv krævet hjælp udefra til at undersøge nabogenerne til bunds. Men det seneste udspil fra Brønderslev Kommune er slet ikke nok, lyder det:

- Det er jo kun lugt fra produktion af én bestemt type asfalt, der nu bliver målt. Det er også kun lugten fra skorstenen. Men vi plages jo også i høj grad af de diffuse lugtkilder fra hele området, og det gør kommunen ikke noget ved, siger nabo Rasmus Gai.

Nabo Rasmus Gai mener, at Brønderslev Kommune glemmer at undersøge alle de andre kilder til bl.a. lugtgener hos naboerne. Foto: Henrik Louis

Diffuse lugtkilder er alt den lugt, der ikke kommer op af skorstenen fra selve produktionen, for eksempel når asfalten blandes i store beholdere, eller når asfalten læses på lastbiler.

- De diffuse lugtkilder er jo omfattet af kommunens tilsyn og skal vurderes ud fra væsentlighed. Hidtil har Brønderslev Kommune vurderet, at lugten fra de diffuse lugtkilder ikke er væsentlig, påpeger Peter Stecher.

Kommunen har heller ikke vurderet, at støvgenerne fra virksomheden er "væsentlige", selvom naboerne under bestemte vindforhold kan tørre sort støv af biler og havemøbler.