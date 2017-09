Lugten er et mysterium

KLOKKERHOLM: Det er stadig et mysterium, hvor lugten, der nu i godt en uge har lukket Klokkerholm Skole, stammer fra.

Mandag fik Brønderslev Kommunes miljøafdeling mundtligt resultatet af de prøver, der blev taget i sidste uge af både kloakvand og luft. Resultatet er, at det ikke er en lugt af terpentin, spildolie eller andre organiske stoffer, der har ramt skolen.

Det er en lugt af svovl, gas eller terpentin, der har bredt sig på skolen.

Skoleleder Helle Faber har skrevet omkring 20 indberetninger på lærere, der har haft kvalme, hovedpine, ramt af træthed eller har kastet op.

I går blev kloakledningerne spulet igennem, for at fjerne eventuelle gamle effekter, der kan have sat sig i rørene.

Fredag undersøgte naturgasselskabet gasledningerne i området.

Tirsdag mødes Brønderslev Kommunes nøglepersoner for at drøfte, hvad der nu skal ske.