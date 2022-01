Luise og Peter er sammen om arbejde og hverdagen i købmandsbutikken - det er en livsstil

I Købmandsgården i Serritslev har man gennem de seneste godt fem år kunnet møde Peter og Luise Balzer Andersen. Det unge par slog til, da muligheden for at blive købmænd bød sig.

- Vi har altid haft en drøm om at lave et eller andet sammen, fortalte Peter Balzer Andersen dengang til Nordjyske.

Og her fem år senere er de fortsat rigtig glade for deres beslutning.

- Det var, fordi vi godt kunne tænke os at gøre et eller anden sammen. At det lige blev købmand, var tilfældigheder. De stod og manglede en lige pludselig, og jeg var med til et borgermøde, husker Peter Balzer Andersen.

Luise Balzer Andersen var på barsel dengang, og de talte om, at det kunne være en god ide at blive købmænd.

For godt fem år siden slog Luise og Peter Balzer Andersen til, da muligheden for at blive købmænd i Serritslev bød sig. De havde en drøm om at lave noget sammen. Foto: Henrik Louis

- Jeg havde prøvet at stå i butik i en meget ung alder og syntes, det var sjovt og spændende. Peter tog til mødet og bød ind på, om vi kunne få lov at være købmand, husker Luise Balzer Andersen.

Det kunne de - og i efteråret 2016 kunne parret åbne deres butik, som blev sat i stand og fik flere lokale råvarer på hylderne.

- Vi skulle jo skille os lidt ud og slå på at være en lille butik med hygge, siger Peter Balzer Andersen.

Han er uddannet kok, mens hun er landmand og arbejdede med grise - som det var meningen, at hun skulle tilbage til efter barsel. Men i stedet kom hun altså til at arbejde sammen med sin mand, lige som parret havde drømt om.

Flere og flere kunder

Og det går godt med butikken og det fælles arbejdsliv.

- Vi får flere og flere kunder, og Serritslev-borgerne er gode til at bakke os op. Vi har også kunder fra Poulstrup og Vrå, som handler hos os på vej hjem fra arbejde. Vi får stor hjælp fra oplandet. Der er også nogle, der kommer på vejen mellem Brønderslev og Hjørring, fortæller Peter Balzer Andersen.

Peter Balzer Andersen nyder hverdagen i butikken, hvor ikke to dage er ens. Foto: Henrik Louis

Det er noget, de har bygget op over tid.

- I starten var det lidt havregrød hveranden dag, siger Peter Balzer Andersen med smil i stemmen.

De arbejder hen mod at blive ved at vækste, også for at kunne få lidt færre arbejdstimer. Dem er der en del af.

Faktisk har der sammenlagt kun været otte dage, hvor de begge ikke har været i butikken. En gang var de væk fra onsdag til søndag.

- Ellers er man deroppe hver dag. Der går noget tid med det, men det er en livsstil, og man kan ikke lade være heller.

Stor opbakning

Opbakningen fra området ses også i, at mange har et købmandskort, hvor de indbetaler et beløb, som de så handler for.

Og helt fra begyndelsen af var det byens borgere, der købte Købmandsgården, som købmandsparret lejer sig ind i.

Peter og Luise Balzer Andersen er glade for at være en del af lokalsamfundet, hvor de også oplever opbakning fra andre erhvervsdrivende i byen, skolen, institutioner, fritidsaktiviteter, idrætsforeningen og hallen.

- Det er gode til at bakke op om det, oplever Peter Balzer Andersen.

Der er også et busstoppested foran købmanden, hvor elever fra skolen samles og snakker og hygger og køber noget.

- De hygger sig virkelig, siger Luise Balzer Andersen.

Luise Balzer Andersen er glad for kontakten med kunderne, som de kender godt og nyder at snakke med. Foto: Henrik Louis

En livsstil

Peter og Luise Balzer Andersens ønske om at få et fælles arbejdsliv har vist sig at holde vand også i virkeligheden.

- Det et hyggeligt, at man går sammen, siger Peter Balzer Andersen.

- Det er en livsstil. Det er også meget familiepræget. Vi kender jo kunderne ud og ind. Det er en slags familie at være i købmanden hele tiden. Vi snakker med alle, og vi nyder det hver dag. Der er altid gang i den og fart over feltet, fortæller Luise Balzer Andersen, der godt kan lide det med, at de kender kunderne og kan spørge til det ene og det andet, ligesom kunderne også kender dem.

Det giver en hyggelig snak hen over disken.

Noget andet, de nyder ved arbejdet, er at holde en pæn butik.

- Vi kan godt lide orden og vil gerne have, at det står pænt. Det er vigtigt at få rykket tingene frem, og at det ser indbydende ud, mener Luise Balzer Andersen.

Parret er enige om, at de fem år er gået rigtigt stærkt - faktisk er tiden fløjet af sted.

- Der er altid noget nyt hver dag. Der er ikke dage, der er ens, der er masser af vareture til Brønderslev, hvor man lige skal ind til Fru Hansen med varer, fortæller Peter Balzer Andersen.

I begyndelsen var det svært at finde ud af, hvilke og hvor mange varer, der skulle bestilles, men det har de helt styr på nu.

Familien er med

Parret har fire børn, og for dem er det også en del af hverdagen at være en del af en købmandsfamilie.

- De to store står bag kassen, når vi er der, og hjælper, fortæller Peter Balzer Andersen.

Der er også blevet plads til at ansætte nogle medarbejdere.

Det er fortsat byens borgere, der ejer bygningen og lejer den ud til købmandsparret, og her er der nye planer. De er nemlig i gang med at skaffe penge til, at butikken kan få nye kølere og frysere.

Fremtidsudsigterne for butikken er, at de skal arbejde videre med tingene. Blandt andet arbejder de på at få flere vareture til erhvervsdrivende.

- Ellers gælder det generelt om hele tiden at forny sig lidt, så der sker lidt hele tiden, mener Peter Balzer Andersen.