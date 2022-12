Lun tanke til købmanden: Fra i dag er varmeregning mere end halveret

ØSTER BRØNDERSLEV: Torsdag morgen klokken syv vover Per Drustrup pelsen i Øster Brønderslev: Termostaten på radiatoren i stuen får et godt nøk op fra 0 til 2.

Med aconto-opkrævninger på 6750 kroner i både oktober og november har der ellers været god grund til ikke at pille for meget ved termostaten.

Årsagen har været, at landsbyens kraftvarmeværk er naturgasbaseret - og prisen på naturgas har som bekendt udviklet nærmeste eksplosivt.

- Vi har haft tændt lidt for noget gulvvarme, men ellers har vi benyttet os af husets brændeovn - og strikketrøjer, fortæller Per Drustrup, der bor i hus med med sin hustru på Buurholtvej.

Købmanden i landsbyen - der også er formand for for kraftvarmeværket - bekræfter, at flere end familien Drustrup har fundet de varme trøjer frem.

- Selv om oktober og dele af november ikke har været så kold, så kan vi alligevel se på værkets måler, at mange har sparet på varmen, siger Jan Jæger.

Jan Jæger er både købmand i Øster Brønderslev samt formand for det lokale kraftvarmeværk.

- Rettidig omhu

Men netop i dag sender Per Drustrup og de 349 andre fjernvarmeforbrugere en lun tanke til Jan Jæger og resten af varmebestyrelsen: Øster Brønderslev Fjernvarme er fra torsdag 1. december formelt lagt sammen med Brønderslev Varme A/S - og det betyder, at forbrugerne kan mere end halvere varmeregningen.

Måleren fjernaflæses sidste gang til de "gamle" priser klokken 7 torsdag morgen - herefter vanker der lavere MWh-priser til 350 forbrugere i Øster Brønderslev. Foto: Lars Pauli

Der blev allerede sat skub i planerne om en sammenlægning i juli, da man så skriften på væggen - der blev bestilt rør og forsyningen i Brønderslev gik i gang med at tilrettelægge projektet. Først senere skulle forbrugerne tage stilling til det, men både rør og den snarrådige beslutning faldt i god jord:

- Der har været 100% opbakning fra forbrugerne i Øster Brønderslev til sammenlægningen, da de høje gaspriser har været ved at slå bunden ud af privatøkonomien hos mange, siger Jan Jæger.

Mange steder forsøger mindre byer at blive koblet på fjernvarmen - nogle med mere held end andre.

- Det afgørende for os - og forklaringen på, at det er gået så hurtigt - er, at vi jo allerede havde rør og fjernvarme i Øster Brønderslev. Der manglede bare 1,4 kilometer rør til Brønderslev, hvor prisen er langt billigere forklarer Jan Jæger.

Også glæde i Brønderslev Også fra Brønderslev Varmes side er der stor tilfredshed med sammenlægningen: - Ved at få 350 nye forbrugere med ind i fællesskabet står vi sammen meget bedre rustet til hele tiden at følge udviklingen og holde produktionsapparatet skarpt i forhold til de skiftende tider. Efter sammenlægningen vil Brønderslev Varme have ca. 5.300 forbrugere, siger Lasse Riisgaard, formand for bestyrelsen.

Gennemførelsen af projektet med nedlægning af fjernvarmerør og opbygning af pumpestation samt krydsning af både motorvej, landevej, elkabler og naturområder med styrede underboringer er ifølge parterne foregået på rekordtid: - Alle involverede, herunder ikke mindst de håndværkere og entreprenører, der under dårlige vejrforhold har udført det praktiske arbejde, har ydet en kraftpræstation ud over det sædvanlige. Det er virkelig imponerende gjort, og uden denne ekstraordinære indsats havde projektet først været klart en gang i det nye år, forklarer Lasse Riisgaard VIS MERE

- Det er voldsomt imponerende klaret af en lille bestyrelse. Det er det, man kalder rettidig omhu, lyder det rosende fra Per Drustrup.

Per Drustrup roser den lokale varmebestyrelse for at udvise rettidig omhu. Foto: Lars Pauli

Sådan bliver prisen

Oktober og november-priserne i Øster Brønderslev var ekstraordinært høje - en oversigt fra Brønderslev Varme viser dog, at der alligevel er mange penge at hente for de 350 forbrugere i Øster Brønderslev: Før sammenlægningen ville udgiften til fjernvarme være ca. 37.000 kroner årligt (2022-priser) for et standardhus, mens den nu opgøres til at være knapt 18.000 kroner - en besparelse på mere end 19.000 kroner årligt. Og det er endda inklusiv afbetaling af anlægsudgifterne, som de 350 forbrugere kan finansiere via et såkaldt kraftvarmetillæg over flere år.

Fra naturgas til biomasse Der holdes åben reception på kraftvarmeværnet i Øster Brønderslev, Ahornvej 26 kl. 12.00 torsdag for at markere sammenlægningen. Fra nu af leveres fjernvarmen fra Brønderslev Varmes biomassefyrede anlæg i stedet for det naturgasbaserede anlæg i Øster Brønderslev. VIS MERE