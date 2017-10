Lunken begejstring for budgettet

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND: Der var afdæmpet tilfredshed, da byrådet i Brønderslev som ventet vedtog budget 2018, som de tidligere har indgået forlig om. Arne M. Jensen (S) mente, at der er en tendens til at få budgettet fremhævet som bedre, end det egentlig er. På ældreområdet er der tilført fem mio., men han sagde, at det er begrænset, hvor mange penge, der kommer ud.

- De penge er ikke noget, der kan mærkes som bedre service til borgerne eller giver de ansatte mere tid, sagde han og pegede på, at pengene bare bringer økonomien i balance.

Steen Søgaard (UP) konstaterede, at det var et budget uden de store armbevægelser, men også uden de store besparelser.

- Men jeg er enig i, at så er det heller ikke bedre. Der er områder, der skal knibe ballerne sammen, sagde han.

Også Henning Jørgensen (SF) var moderat begejstret.

- Jeg er nødt til at sige, at der er ikke ret mange frie midler i det. Der er ikke store besparelser, men heller ikke store visioner. Det holder sig på det jævne, lød hans vurdering.

Spørgsmål om besparelse

Ole Bruun (EL) pegede på, at budgettet rummer besparelser på handicap- og psykiatriområdet for 1,5 mio.

- Men der står ingen steder, hvad der skal spares indenfor området. Hvorfor ikke det?, spurgte han.

Næstformand i social- og sundhedsudvalget Martin Bech (V) havde et bud - at man tager udgangspunkt i, hvad borgerne kan og ikke i, hvad de ikke kan.

- Vi ser en effekt. Indsatsen går en smule bedre end forudsat, og der ligger besparelsen, sagde han.

Museer bliver et tema

Museernes fremtid var også oppe - der er skrevet i aftaleteksten til budgettet, at man skal afklare deres økonomi i første kvartal af 2018.

- Vi skal have det drøftet. Skal man have museer, kræver det også nogle penge. Nu er vi nødt til at melde klart ud, om det er op eller ned, sagde Karsten Frederiksen (K).

Der blev også uddelt en lang række af takker til hinanden for det gode samarbejde og til forvaltningen fra alle sider af byrådssalen.

Flere udtrykte glæde over investeringer, der er blevet råd til - bla. renovering af Plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund og et ungdomshus i Brønderslev.