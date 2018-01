Lyset slukkes i oplandet

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Der bliver noget mørk i landområder, hvis gadelamper pilles ned. Embedsmænd i Brønderslev Kommune foreslår, at omkring 100 træmaster, der i dag er forsynet med gadelamper, fjernes.

Mange af træmasterne er rådne, og skal derfor udskiftes, hvis gadebelysningen skal overleve.

Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg vil ikke uden videre nikke ja til at fjerne gadelamperne.

- Vi beder nu sagen til landdistriktsrådet og opfordrer dette råd til at sende sagen videre til landsbyrådet, der repræsenterer alle borgerforeninger i kommunen, fortæller formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

Dialog inden beslutning

- Vi mener, at det er vigtigt med en dialog om dette spørgsmål, siger han. Måske også borgerforeningerne har en mening om, hvorvidt der kan spares nogle steder.

Embedsmænd i kommunen mener, at det vil være oplagt at fjerne disse master i forbindelse med den energirenovering, der for tiden er i gang omkring gadebelysningen.

Det understreges, at alle gadelamper er placeres uden for bymæssig bebyggelse.

Hvis gadebelysningen skal opretholdes, vil udgifterne være omkring én million kroner.

De master, der er tale om, er Molsgade i Brønderslev, Tranekær ved Frederikshvile, Præstevænget og Hjallerup Skole i Hjallerup, Løvsangervej i Øster Hjermitslev, Hollensted, syd for Manna, Sdr. Ringgade og Kvishøjvej i Jerslev, Ørum, Manna Gårde, Øster Linderup, Tømmerby, Agnethevej i Hellum, nord, vest og øst for Klokkerholm by samt vest og øst for Hallund.