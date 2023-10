De havde lige købt båden - så gik det galt i meterhøje bølger

En tysk lystsejler kom onsdag eftermiddag i knibe i Kattegat ud for Nordjylland.

I blæsevejr med meterhøje bølger svigtede motoren pludselig.

Ægteparret på skibet måtte kalde efter hjælp via Lyngby Radio, og Sæby Redningsstation sejlede ud med redningsbåden FRB11.

Sejlbåden drev hjælpeløst rundt omkring 10 kilometer ud for Asaa, og en mand fra redningsbåden hoppede over for at binde en trosse fast.

Derefter blev lystsejleren trukket ind til havnen i Asaa - en opgave, der varede halvanden times tid.

Med omkring to meter høje bølger og blæst op til 16 m/s har det formentlig været en dramatisk oplevelse for parret i sejlbåden at drive rundt på må og få uden motorkraft, vurderer Birger Isaksen, leder af Sæby Redningsstation.

- Men for os var det en hel traditionel rutineopgave, siger han.

Selv om bølgerne var høje, var det ikke et problem for redningsfolkene at få en mand over på sejlskibet.

- Den slags situationer træner vi hele tiden, siger lederen af redningsstationen.

Det tyske par havde lige købt båden i Sverige - nær Gøteborg - og var på vej hjem med kurs mod Tyskland, da motoren satte ud. Og på grund af det kraftige blæsevejr kunne de ikke bruge sejl.

Trods kraftig blæst og høje bølger var de ikke i umiddelbar fare, oplyser Birger Isaksen.