Mads har kæmpet to år mod støj fra bageren - nu er der nye støjmålinger

BRØNDERSLEV:Når man bor midt i en by i et område, hvor der både er boliger og erhverv, skal man acceptere et vist støjniveau. Det er Mads Larsen, der bor på Vestergårdsgade i Brønderslev helt med på.

- Men det her er vedvarende støj om natten, og det er ikke til at holde ud. Og støjen overskrider fastsatte støjgrænser: så er den sådan set ikke længere, siger Mads Larsen, der nu i to år har forsøgt at få kommunen og sin nabo - Konditorbageren på Dannebrogsgade - til at gøre noget ved støjen, der er værst, når der er travlt i bageriet om natten og tidlig morgen.

Mads Larsen er ikke alene om at klage over støjen. Også hans nabo på Vestergårdsgade har klaget over støjgener, og tilbage i august 2021 førte det da også til, at bageren fik påbud om at nedbringe støjen.

Mads Larsen bor sammen med familien i Brønderslev. De kan ikke sove om natten for støjgener fra bageriet, der ligger lige udenfor deres have. Foto: Martin Damgård

Påbuddet kom efter, at kommunen selv havde lavet støjmålinger, som viste overskridelse af støjgrænserne. I et område med blandet beboelse og erhverv må der maksimalt være et lydniveau på 55 dB i dagtimerne, 45 dB om aftenen og 40 dB om natten.

Bageren etablerede efterfølgende en støjskærm over mod naboerne, men der blev ikke fulgt op på, om tiltaget havde sænket støjen, der bl.a. kommer fra udsugningsanlæg i bageriet. Mads Larsen har også selv bygget et højt plankeværk over mod bageriet, men støjen var stadig en plage.

- Jeg målte selv støjniveauet og det havde ikke hjulpet nok. Der var stadig væsentlige overskridelser, men kommunen fulgte ikke op, fortæller Mads Larsen.

Først her i sommer rykkede kommunen ud og målte støjniveauet igen, men det skete ikke om natten, hvor der er travlest i bageriet, men om eftermiddagen. De nye målinger viste, at støjen holdt sig under grænseværdien i dagtimerne.

Mads Larsen har selv flere gange målt støjen på sin matrikel, og han har presset på for at få kommunen til at handle. Foto: Martin Damgård

Nye klager

- Men da vi kom hjem fra sommerferie, var det helt galt om natten og vi sendte nye klager ind til kommunen. Det er rystende, at man som borger selv skal følge op, selvom en virksomhed får påbud om at nedbringe nedbringe støjen, siger Mads Larsen.

Nu har Brønderslev Kommune så hyret et eksternt firma, der har målt støjen 12. oktober;

En efterfølgende rapport dokumenterer, at der er for meget støj om natten. Den konstante støj mellem kl. 5 og 6 om morgenen er i skellet til naboerne målt til 52 dB, hvor grænsen er 40 dB. Der er også noteret enkelte støjkilder, der kortvarigt giver et støjniveau på op til 70 dB.

"Grænseværdien er med sikkerhed overskredet", fastslår rapporten.

Her skal man huske, at decibel-skalaen er opbygget logaritmisk. Det betyder, at når man bevæger sig 3 decibel op eller ned på skalaen, fordobles eller halveres lydstyrken. En lydstyrke på 53 decibel er således det dobbelte af en lydstyrke på 50 decibel.

Støjmåling af bageri Jette Klokkerholm

- Det har været en hård kamp at nå hertil, men det bekræfter jo, det vi selv har målt. Det kan bare ikke passe, at det kræver, at man selv presser så hårdt på, for at få kommunen til at lave de tilsyn, som de er forpligtet til, siger Mads Larsen.

Kommunen har nu endnu engang indskærpet et påbud overfor bageren om at nedbringe støjen.

Bagermester Morten Clausen siger til NORDJYSKE:

- Jeg har jo lavet flere tiltag for at dæmpe støjen og det koster jo 15.000 - 20.000 kroner hver gang. Jeg forstår ikke helt, hvorfor det er blevet så stort et problem fra naboernes side. Jeg mener ikke, at vi støjer mere end tidligere, hvor der ikke var klager. Det må være nye tilflyttere. Men selvfølgelig skal vi rette os efter det, hvis vi overskrider nogle grænser. Det nemmeste er jo nok bare at lukke bageriet, siger Morten Clausen.

Bagermester Morten Clausen undrer sig over, at naboerne pludselig er plaget af støj. Det har ikke tidligere været et problem, siger han. Arkivfoto: Grete Dahl

Mads Larsen har imidlertid boet i huset på Vestergårdsgade siden 2006, men det er først indenfor de seneste to år, at familien for alvor har følt sig generet af støjen.

- Det er en kombination af, at støjen er blevet værre, og at vi er begyndt at bruge vores have noget mere, siger Mads Larsen.

Der blev ikke fulgt op på påbud

I Brønderslev Kommune erkender leder af Natur og Miljø, Claus Riber Knudsen, at der ikke blev fulgt op på det første påbud, som virksomheden fik sidste sommer

- Virksomheden foretog støjdæmpende foranstaltninger. Påbuddet skulle efterkommes med en frist i november 2021. Men Brønderslev Kommune fulgte på daværende tidspunkt ikke op på dokumentationen af, at grænseværdierne blev overholdt. Men i perioden indkom der ikke nye klager, siger Claus Riber Knudsen.

I foråret 2022 mod Brønderslev Kommune så igen klager over støj fra bageriet.

Der blev 10. juni 2022 foretaget en orienterende støjmåling, som ikke indikerede en overskridelse af støjgrænserne. Men efterfølgende modtog kommunen nye oplysninger i sagen om støjkilder, der bør undersøges, oplyser miljøchefen.

Det førte så til den omtalte eksterne støjmåling.

- Den 26. oktober 2022 har Brønderslev Kommune indskærpet, at de påbudte støjgrænser skal overholdes, og det vil kommunen følge op på – ved tilsyn og ved krav og dialog med virksomheden om støjdæmpende tiltag, så det sikres, at støjgrænserne overholdes, fastslår Claus Riber Knudsen