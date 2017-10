Magert udbytte

BRØNDERSLEV: 28 seniorer og én junior deltog i årets havørreddag i Brønderslev Lystfiskeriforening.

- Åen havde en fin vandstand og det grå, men tørre vejr gjorde forholdene fine til havørredfiskeri, fortæller Martin Rubæk fra Brønderslev Lystfiskeriforening. I Ryå var der op til konkurrencen ikke fisket særligt godt, og det blev også tydeligt på konkurrencedagen.

Der blev kun fanget én havørred, men det var en fin en af slagsen. En hanfisk på 57,5 cm og 2 kilo taget af Claus Borup på en selvkomponeret flue - "kobberdyret". Claus Borup tog fra havørreddagen med et gavekort på 1200 kr. til Jægeren og Lystfiskeren, samt et par åndbare waders fra Guideline også fra Jægeren og lystfiskeren.

- Dagen bød også på en overraskelse af de helt store, da et medlem af foreningen, Niels Jørgen Thomsen, fangede en helt på hele 52 cm og 1,7 kilo.

- Helten er en laksefisk, som er mest udbredt i den vestlige del af Danmark omkring Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og de omkringliggende vandløb, fortæller Martin Rubæk.

Det var en meget stor helt taget i betragtning at de sjældent overstiger to kilo. Foreningen har ført fanget helt under el-fiskeri, men ikke på samme størrelse som dette eksemplar, så virkelig en sjælden og flot fangst.

- Selvom der ikke var en "helt-kategori" på præmielisten, så blev Niels Jørgens fangst honoreret med et fangstnet fra Jægeren og Lystfiskeren.

Nu håber vi på mere held med fiskeriet næste år, siger Martin Rubæk.