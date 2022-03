Mahmouds forældre har fået opholdstilladelse

BRØNDERSLEV:Tilbage i November 2021 fik det syriske ægtepar Suhil Ahmad Almohamad og Dalal Hussein fra Brønderslev afvist deres ansøgning om opholdstilladelse i Danmark, men efter en hård kamp, har de nu fået lov til at blive. Det skete fredag 4. marts, da Flygtningenævnet havde genovervejet sagen og kom frem til, at det syriske ægtepar skulle have lov til at blive. Til stor glæde for dem og familien.

- Vi gjorde det. Mine forældre må blive i Danmark, skrev sønnen Mahmoud Almohamad på Twitter efter afgørelsen.