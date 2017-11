Maleriet fik en gang lak

BRØNDERSLEV: Initiativtager til kunstudstillingen, BlAAkunst, Ole Jespersgaard, genoptog en gammel tradition, da han åbnede udstillingen i Den Runde Pavillon.

Han gav et maleri en gang lak. En åbning af en kunstudstilling kaldes fernisering, netop fordi man i gamle dage brugte fernis.

Når billeder hængte i lokaler med kakkelovnsrøg med mere, kunne de renses ned til fernislaget.

Det var 22. gang, BlAAkunst holdt udstilling i pavillonen.

- Udstillingen er bare vokset og vokset, og nu tælles besøgene i nogle hundreder, fortæller en glad Ole Jespersgaard.

Ny på udstillingen er Jens Nørgaard. Han har i et par år drejet i træ.

Hans gamle mørkekammer er nu indrettet med drejebænk, og her får han mange timer til at gå.

Jens Nørgaard var indtil 1. marts i år, da han gik over i pensionisternes rækker, ansat som marketingkoordinator på A/S Peder Nielsen Beslagfabrik i Brønderslev.

- Jeg forberedte mig i god tid på en hobby, og det blev altså at dreje i træ. Jeg har altid holdt meget af træ, fortæller han.

I omkring 30 år har han spillet banjo, men han valgte også at sælge banjoen.

- Jeg synes musikken tog for meget af min tid. Og når jeg har solgt den, kan jeg jo ikke lige tage den frem igen, siger han med et smil.

Hans mørkekammer har haft flere anvendelsesmuligheder.

- Mine sønner har kørt motocross, så her er der blevet skruet rigtig meget, siger han.

Nu har sønnerne så lagt den hobby på hylden, men så kom drejebænken ind i billedet.

- Frugttræer er fint at dreje i, så jeg får undertiden lov til at hente et fældet frugttræ hos venner og bekendte, fortæller han.

Han drejer skåle og meget andet.

- Det er en herlig hobby, siger han.

Trædrejningen er kun en del af hans fritid.

- Jeg tilbringer i dag megen tid med familien, fortæller Jens Nørgaard, der har fem børnebørn, der også sammen med den øvrige del af familien kræver lidt tid.

- Jeg skylder nok lidt at være noget for familien, efter de mange år med musik, siger han.

Else Rønde Hansen syr flag i alle afskygninger. Flagguirlander til juletræet er blevet populære.

- De er syet i stof. Jeg har min egen teknik, fortæller hun.

- Jeg elsker det danske, og derfor blev det dannebrogsflag. Det danske flag signalerer i høj grad danskhed.

- Mange unge familier hænger flagguirlander på juletræet. Det har fået en renæssance, siger hun.

Else Rønde Madsen fortæller, at flagene benyttes en del til værtindegaver og også til at pryde en julegave eller fødselsdagsgave.

Ole Jespersgaard fortæller, at godt 200 besøgte udstillingen, og der var et godt salg.