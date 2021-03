Mand dømt for trusler mod ekskæreste: Jeg kommer til at jage hende

BRØNDERSLEV:En 25-årig mand fra Brønderslev er fredag ved Retten i Hjørring blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for at have truet sin ekskæreste.

Manden havde d. 13. januar fået forkyndt et polititilhold mod at kontakte sin ekskæreste, fordi han tidligere havde truet hende, men dagen efter ringede han tre gange til hende og derefter ringede han til ekskærestens veninde.

Ekskæresten, som er 23 år og også fra Brønderslev, blev ringet op af sin veninde, som sagde, at manden havde ringet til hende for at komme i kontakt med ekskæresten.

De to kvinder aftalte, at veninden skulle optage samtalerne, hvis han ringede igen. Han ringede to gange efterfølgende.

Optagelserne blev afspillet i retten, hvor manden kom med flere trusler; "Jeg kommer til at jage hende, lige meget hvor fuck hun er henne," og "Hvis ikke jeg kommer i kontakt med hende, ødelægger jeg alt omkring hende og hendes omgivelser". Det fortæller anklager ved Nordjyllands Politi Thomas Klingenberg.

Manden blev varetægtsfængslet den 15. januar, fordi der var mistanke om, at han ville have chikaneret ekskæresten igen, og fordi han tidligere er dømt for trusler overfor ekskæresten.

Det var også imod polititilholdet at kontakte ekskæresten, selv igennem en tredjeperson, som han gjorde, da han ringede til veninden.

Den 5. februar blev manden løsladt, og i perioden op til retssagen forsøgte han ikke at kontakte ekskæresten.

- Optagelserne blev afspillet i retten. Han kunne ikke huske, hvad han havde sagt. Han havde taget for mange piller og drukket alkohol, men han kunne godt høre, at det var ham, siger Thomas Klingenberg.

Manden modtog dommen på 60 dages ubetinget fængsel, og polititilholdet gælder i 5 år fra det er udstedt.