Mand klemt under lift og omkommet i arbejdsulykke

VRÅ:En 74-årig mand omkom fredag over middag i en arbejdsulykke på Hjørringvej 625 ved Vrå. Det oplyser vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Alarmen fra stedet lød kl. ca. 13.20.

- Man var ved at reparere et køretøj, og den 74-årige kom af uvisse årsager i klemme under liften. Han blev erklæret død på stedet, fortæller vagtchefen.

Arbejdstilsynet er i øjeblikket til stede.

Thomas Ottesen oplyser desuden, at de pårørende er underrettet.