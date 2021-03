Mand stukket i armen: 47-årig anholdt

BRØNDERSLEV:Flere politipatruljer og en ambulance var lørdag ved 10-tiden til stede på en adresse i området ved Åkjærgade/Kløvermarksvej i Brønderslev.

Det skyldtes et knivstikkeri, hvor en 49-årig mand fik et ikke livstruende knivstik i den ene arm.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

I forbindelse med knivstikkeri i Brønderslev kl. 1005 fik 49-årig en ikke livstruende læsion i den ene arm. 47-årig mand er anholdt til sagen. Sagen efterforskes p.t. og evt. fremstilling i grundlovsforhør søndag, hvorfor der ikke gives yderligere oplysninger p.t. #Vagtchefen — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) March 6, 2021

En 47-årig mand er blevet anholdt i sagen, og han blev ifølge et øjenvidne ført bort af politiet i en såkaldt DNA-dragt, der er med til at sikre spor i sagen.

Politiet er nu i gang med en efterforskning af omstændighederne ved knivstikkeriet, og der kan komme en fremstilling i grundlovsforhør af den 47-årige i løbet af søndag, hvis politiets jurister vurderer det.

- Vi skal prøve at få stykket et hændelsesforløb sammen, for lige nu ved vi ikke noget om motivet til det her. Og så må vi se, hvad vore jurister vurderer i forhold til, om manden skal fremstilles i et grundlovsforhør, siger vagtchef Bent Højgaard, Nordjylland Politi.

Politiet har ikke yderligere oplysninger i sagen.