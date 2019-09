Mand truede med økse: Betjente måtte trække våben

HALLUND:En 49-årig mand blev tirsdag formiddag så ophidset over, at en patrulje fra Nordjyllands Politi ville anholde ham for at bringe ham i Fogedretten, at han tog en økse og truede de to betjente, som skulle anholde ham.

Det bekræfter vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen, der havde to patruljer i aktion i Hallund.

Episoden udspillede sig klokken godt 10, da betjentene kom til mandens adresse på Sølvgade i Hallund nær Brønderslev.

- Manden blev så ophidset, at han tog øksen, som lå i køkkenet, og gik truende frem mod betjentene. Episoden udviklede sig altså så meget, at kollegerne trak deres tjenestevåben for at holde manden tilbage, og de brugte samtidig deres peberspray for at pacificere manden, forklarer vagtchefen, der kalder afhentningen af manden for en "ganske almindelig politiforretning."

Han understreger, at der ikke blev affyret skud i situationen.

Men manden blev herefter lagt i håndjern og anholdt nogle minutter over 10. Den 49-årige blev herefter taget med på politigården i Aalborg, hvor han tirsdag over middag er blevet afhørt om episoden.

Herefter skal politiets jurister så tage stilling til, om den 49-årige skal fremstilles i grundlovsforhør sigtet for trusler mod politibetjentene.