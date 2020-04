Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev

27 beboere er testet – heraf er 6 positive bl.a. en terminal borger, der kort tid før sin død blev testet positiv for COVID-19. Borgeren døde på plejecenteret.

Alle 45 ansatte er blevet testet – vi har fået svar på 36 pct. heraf er 9 testet positive.

De borgere, der er testet positive, er nu isoleret på stuerne, mens det smittede personale er hjemme i karantæne, oplyser Brønderslev Kommune.

Plejecenter Valdemarsgade er delt op i fire grupper. Smitten ved både borger og medarbejder er i gruppe 3 og 4. Plejecenterets medarbejder vil derfor blive delt op, så der ingen kontakt er mellem grupperne. Udlån af medarbejdere vil også ophøre nu.

Flere af de raske medarbejdere har tilkendegivet, at de er klar til at arbejde over og annullere deres ferie, for at hjælpe til. Leder og medarbejdere har fokus på selv at kunne klare opgaven for at undgå at bruge vikarer i den kommende periode.

Samtidig er vi selvfølgelig i gang med at finde raske medarbejdere, som kan arbejde på plejecenteret i en længere periode, så de kan arbejde fast på Valdemarsgade. Igen for at minimere smitte.

- Vi har samtidig tilkaldt hygiejnesygeplejerske fra Region Nordjylland, som er ekspert i isolering af borgere samt hvordan vi undgår yderligere spredning. Han har haft møde med leder og personale i dag, fortæller sundhedsdirektør i Brønderslev Kommune Henrik Aarup.

Opdateres