Mange forslag til en ny banegårdsplads

BRØNDERSLEV: Der er kommet en halv snes forslag til, hvordan Banegårdspladsen i Brønderslev skal udnyttes. Det er forslag, der nu indgår i planlægningen for projektet.

Brønderslev Handel ønsker banegårdsbygningen indrettet til kulturelt centrum - enten i de eksisterende bygninger eller ved at rive dem ned og bygge nyt. Der foreslås scene, legeplads, vand, udendørs fitness med mere.

Brønderslev Handel efterlyser et attraktivt område, og foreningen ser gerne, at en del af Nørregade inddrages.

Ifølge handelschef Lars Bisgaard Andreasen er det vigtigt, at de borgere, der kommer til byen, møder et kønt syn - et område med frirum, liv, stemning, atmosfære, hygge og afslapning. Han tror det vil trække flere til byen.

Borgerforeningen Borger9700 har udarbejdet sit eget projekt for en plads med fitness-udstyr, legeplads, scene og mulighed for udendørs servering.

Brønderslev Kommunes embedsmænd mener, at disse forslag falder helt i tråd med ønskerne om at skabe mere aktivitet på pladsen og genskabe Banegårdspladsens ankerfunktion

AdvokathusNord ønsker, at deres ejendom vil kunne blive en del af en kommende etape.

DSB Ejendomme ser gerne, at DSB-bygningen indtænkes i planerne for bolig- og butiksprojektet.

Der er allerede indledt en dialog mellem DSB og Brønderslev Kommune omkring DSB-ejendommens fremtidige anvendelse.

Indretning af den kollektive trafik vil blive centralt fokus i planen for området.

Grethe Elten Mortensen fra Dronninglund mener ikke, at der skal være en scene.

- Det er et boligområde ikke et storcenter, skriver hun i sin henvendelse, og henviser til, at der i Hedelund Rhododendronopark er en scene.

- Beplantningen med buske og træer bør være sådan, at området er i blomst hele året, påpeger Grethe Elten Mortensen.

Hans-Ole Jakobsen, Danevej 2 i Brønderslev foreslår blandt andet en rund hal til events, retromarked, madmarked, streetfood, tøjmarked med mere. Han ønsker også springvandet genetableret. Han ønsker også beplantning på stedet.

På højhusene, der foreslås bygget, mener Hans-Ole Jakobsen, at der kan etableres en botanisk have og en cocktailbar på toppen

Og så er det Hans-Ole Jakobsens forslag, at PN’s bygninger skal være en del af planen. Han ser gerne, at PN’s industribygninger bliver industrimuseum - et levende musik som f.eks. Godthaab Hammerværk, og at der kan vises beboelser, som de så ud i 1970’erne og 1980’erne.

Børnelæge Karen Tilma, der er nabo til Banegårdspladsen, foreslår området indrettet til fysisk aktivitet - f.eks. parkour, klatrestativer, gynger og vipper som i Berlin. Desuden grønne områder og en basketballbane.

- Hvis der etableres en skøjtebane, vil det give et utroligt liv i byen, foreslår Karen Tilma.

Hun foreslår ungdomshus i banegårdsbygningen med skaterbane.

Iryna Shepelieva mener, at der er behov for en børnelegeplads. Hun foreslår et gummieret gulv.

Politikerne skal nu behandle forslagene i forbindelse med realisering af projektet.