Mange nordjyder føler sig snydt: Sagsanlæg mod fjernvarmeværk vokser

DRONNINGLUND:Der er kommet rigtig mange mails til advokat Kim Østergaard fra forbrugerne hos Dronninglund Fjernvarme, som mener, at de er gået glip af en varmecheck på 6000 kroner.

Omkring 125 forbrugere har skrevet, at de vil med i det gruppesøgsmål, som vil blive anlagt mod den tidligere bestyrelse i Dronninglund Fjernvarme, for ikke at leve op til deres ansvar.

- 125 er flere, end jeg havde regnet med på nuværende tidspunkt, hvor man kan nå at komme med i gruppesøgsmål ind til slutningen af april, oplyser advokat Kim Østergaard.

- Vi er nu i fuld gang med at finde dokumentation for at forbrugerne har krav på en erstatning, og at de dermed kan komme med i gruppesøgsmålet.

De 125 forbrugere vil have retten i Hjørrings ord for, at bestyrelsen begik en fejl, da man i foråret 2022 undlod at sikre, at fjernvarmeværket kom med på en vigtig liste hos Energistyrelsen.

Den liste er afgørende for at danske forbrugere kan søge om varmecheck.

Ens varmeværk skal stå på listen, for at man kan komme i betragtning til en varmecheck, og Dronninglund Fjernvarme nåede aldrig med på listen.

Vinder forbrugerne sagen har Dronninglund Fjernvarme en såkaldt bestyrelses-forsikring, som kan udbetale erstatning.

Men den sagsøgte bestyrelse har hyret advokat Søren Bergenser, der er overbevist om, at bestyrelsesmedlemmerne vil blive frifundet.

Han repræsenterer den bestyrelse for Dronninglund Fjernvarmeværk, som sad frem til generalforsamlingen i 2022.

- Vi mener fortsat, at bestyrelsesmedlemmerne ikke er erstatningspligtige i en juridisk sammenhæng. Man kan ikke bebrejde dem for det, der er sket, siger Søren Bergenser.

- Derudover har jeg ingen kommentarer til, at der nu er 125 med i søgsmålet, siger Søren Bergenser.

Dronninglund Fjernvarme har ca. 1350 forbrugere.

Planen er, at en af forbrugerne, som føler sig snydt, fremstår som sagsøger i retssagen, mens resten af de andre, indtil videre 124, vil komme med i gruppesøgsmålet.

Det betyder, at de alle bliver omfattet af samme dom.

- Vi regner med, at retten i Hjørring tager stilling til, om vi må køre sagen som gruppesøgsmål inden sommerferien. Derefter håber vi, at sagen kommer for retten i indeværende år, oplyser advokat Kim Østergaard.