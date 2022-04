Mange til job-dating i Brønderslev

BRØNDERSLEV:I en tid hvor arbejdsløsheden er rekordlav, og hvor manglen på arbejdskraft i mange brancher er det største problem, så kunne det ligne den omvendte verden, at der onsdag var inviteret til jobmesse i Brønderslev Hallerne.

Ikke desto mindre havde Brønderslev Kommune for sjette gang kaldt både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og jobsøgende til samling.

Godt 60 stande med job- og uddannelsestilbud var repræsenteret i hallen, hvor adskillige hundrede lagde vejen forbi.

Der var stort rykind til messen. Foto: Allan Mortensen

Formanden for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesudvalg, Margit Chemnitz (V), bød velkommen med en konstatering af, at arbejdsmarkedet nu atter er i omdrejninger i kølvandet på to år med corona. Hun hæftede sig også ved, at det varierede udbud af erhvervsvirksomheder i Brønderslev Kommune til stadighed har behov for hænder.

Siden var der rig lejlighed til at gå på opdagelse blandt de deltagende virksomheder og organisationer.

Ganske mange af de fremmødte benyttede lejligheden til at aflevere uopfordrede ansøgninger og cv’er samt til i det hele taget at få knyttet kontakter til potentielle arbejdsgivere.

Blandt sidstnævnte var den private plejeleverandør, Blæksprutten, hvor afdelingslederne Annemette Schmidt og Hanne Fransen tog imod.

– Vi har fået talt med en del potentielle medarbejdere, lyder det fra Annemette Schmidt.

– Nu må vi se, om det fører noget med sig, men vi er altid på udkig efter dygtige og pålidelige folk, tilføjer hun og bakkes op af Hanne Frandsen.

– Vores branche har jo lidt et ry for at være et sted, hvor man løber stærkt for små penge.

– Derfor er det altid en udfordring for os og andre i plejesektoren at skaffe medarbejdere nok. Lige nu ser det dog fornuftigt ud.

Heidi Poulsen er for første gang jobsøgende. Derfor lagde hn vejen forbi messen. Foto: Allan Mortensen

Blandt messens mange arbejdssøgende var Heidi Poulsen fra Brønderslev.

Hun var kommet for at få et indtryk af mulighederne i en periode, hvor hun for første gang i sit arbejdsliv står uden job.

– Jeg søger bredt. Mulighederne er mange, så det handler også om at spore sig ind på det, der interesserer én. Men jeg synes da helt sikkert, at messen er med til at åbne nogle nye døre, lyder det fra Heidi Poulsen.

Mads Sloth Jensen er uddannet i økonomistyring. Han fik knyttet nogle kontakter. Foto: Allan Mortensen

Samme holdning har Mads Sloth Jensen – ligeledes fra Brønderslev. Han er forholdsvis nyuddannet i økonomistyring fra Aalborg Universitet.

– Det er første gang, jeg deltager i messen. Umiddelbart har jeg ikke lige fundet et jobopslag, som matcher mig, men jeg har fået snakket med nogle arbejdsgivere, og måske fører det noget med sig. Det håber jeg i hvert fald, siger han.

Jobmessen var ikke alene et anliggende for virksomheder og jobsøgende i Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommunes beskæftigelseschef, Vibeke Holler er tilfreds med messen. Foto: Allan Mortensen

Kommunens beskæftigelseschef, Vibeke Holler anslår da også, at en stor del af gæsterne var folk udefra.

– Det er jo en åben messe, og vores virksomheder beskæftiger heldigvis også medarbejdere fra andre kommuner, konstaterer hun og tilføjer, at messen generelt var en succes.

- Det synes jeg bestemt. Selv om arbejdsmarkedet for tiden er kendetegnet af meget lav arbejdsløshed, så er et arrangement som det her med til at skabe kontakter. Vi skal sørge for, at vores virksomheder hele tiden kan have tilgang af velkvalificeret arbejdskraft. Det er også en af grundende til, at vi har inviteret flere uddannelsesinstitutioner med på messen, forklarer Vibeke Holler.

Jobmessen i Brønderslev løb senest af stablen i 2019.