Manna Traktor er klar til skiftedag

MANNA: Manna Traktor og Traktor-Kaj har gennem 37 år været to uadskillelige elementer. Men nu er det slut.

Fredag tager Inger Marie og Kaj Kristensen afsked med deres virksomhed gennem 37 år. Næsten da. Kaj Kristensen har nemlig lovet at fortsætte en tid i firmaet, men kun nogle få timer.

Else Marie og Kaj Kristensen overdrager trygt virksomheden til værkfører Michael Jensen, der har været i firmaet i 22 år, heraf de seneste syv år som medindehaver.

Else Marie og Kaj Kristensen er ved at indstille sig på, at landbrugsmaskinerne ikke fylder så meget i dagligdagen, og at det nu er andre opgaver, der skal udføres.

At Kaj Kristensen fortsætter på meget nedsat tid tror han er godt.

- Jeg kan ikke lige sætte mig med en bog, siger han.

- Generationsskiftet har været forberedt gennem nogle år, siger Else Marie og Kaj Kristensen, der for kort tid siden er flyttet til et nyopført hus på Højmarksvej i Thise Bakker.

Foreløbig er de de eneste beboere i det nyudstykkede område, men de håber snart at få naboer. Michael Jensen og hans familie er rykket ind i beboelsen i tilknytning til virksomheden.

Inger Marie og Kaj Kristensen blev i 1981 ejere af Manna Traktor, efter at den foregående ejer, Leo Poulsen, blev dræbt ved en færdsels- ulykke.

Allerede i drengeårene begyndte Kaj Kristensen som fejedreng på servicestationen nogle få hundrede meter fra det nuværende domicil.

Kaj Kristensen var senere tankpasser, og han blev også udlært automekaniker hos Leo Poulsen. Efter militærtjeneste vendte Kaj Kristensen tilbage til Manna, hvor Leo Poulsen i mellemtiden havde indrettet virksomhed i det tidligere Thise Mejeri i Manna.

Efter få år overtog Leo Poulsen en maskinudstilling i Brønderslev, men alt arbejdet med traktorerne skete i Manna.

Der er i dag 11 medarbejdere i Manna Traktor og Maskinforretning. Der er sket ændringer af mærkerne. Det begyndte med polske Ursus traktorer og Zetor mejetærskere. Kaj Kristensen har arrangeret flere kundeture til fabrikkerne i Polen.

Nu er Manna Traktor og Maskinforretning forhandler af Deutz-traktorer og Krone maskiner, og firmaet er kendt for Amazone sprøjter.

Når det gælder sprøjter, har firmaet kunder i hele Danmark, mens den øvrige kundekreds er hele Nordjylland.

Kaj Kristensen mindes endnu, da der blev forhandlet Renault, men i 2004 blev denne fabrik opkøbt af Claas. To år i træ var Manna Traktor den forretning, der solgte flest Renault-traktorer.

Kunderne er lige så tro- faste. Kaj Kristensen har oplevet familier, hvor tredje generation nu er kunder.

Men Kaj Kristensen har kræfter til andet end sin forretning. Han var gennem en halv snes år involveret i Manna-Thise Multihus, og han var én af krumtapperne, for at realisere hal-projektet i 2005. Her blev der ved frivillig arbejdskraft lagt 140.000 mursten.

Hans indsats i halbestyrelsen og arbejdet for Thise Idrætsforening indbragte ham i 2002 idrætslederprisen i Brønderslev Kommune.

Kaj Kristensen løber og cykler en del, og nu skal golfkøllerne findes frem, og der skal også være plads i pensionist-programmet til ture i fitness-centret i Thise.

- Og så skal vi ud at rejse, fortæller Inger Marie Kristensen. De skal blandt andet til Thailand, hvor datteren Vibeke bor med sine to børn.

Parret har også datteren Bettina, der bor i Godthaab syd for Aalborg, og hun har ligeledes to børn.

- Vi satser også på at besøge Canada samt Island og Færøerne. Vi er ikke til badeferie. Vi skal opleve noget, når vi er på ferie, fortæller Else Marie og Kaj Kristensen.

Else Marie Kristensen, der er meget haveinteresseret, skal i gang med at anlægge have og indrette drivhus.

Der er afskedsreception fredag i Manna-Thise Multihus.