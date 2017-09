Marked i kolonihaven

BRØNDERSLEV: Kolonihaveforeningen Agdrupparken holder hvert år kræmmermarked, og i år er ingen undtagelse.

Søgen efter gammelt guld er på landsplan populært, og det samme gør sig gældende i Brønderslev. Udover interessen for at købe gammelt guld er det også populært at sælge ud af det.

Flere end 30 kræmmere har købt sig en stadeplads i anledning af kolonihavenforeningens kræmmermarked, og det er en positiv udvikling.

- Vi har flere kræmmere, end vi har haft før, og det er skønt. Mange af kræmmerne er fra vores egen kolonihaveforening, og det er dejligt, for så er det ligesom mere tydeligt, at det er vores marked, siger formand for kolonihaveforeningen Agdrupparken Birte Nielsen.

Markedet åbnede lørdag klokken 10.00 og lukker søndag klokken 16.00.

Rumæniensprojektet

Ikke alle kræmmere var mødt op til markedet i Brønderslev for at tjene penge til sig selv. Gudrun Brydegaard er en del af Rumæniensprojektet, og alle tjente penge går derfor til foreningen, der bidrager til at hjælpe den rumænske befolkning ud af fattigdom. Hun mødes med andre nordjyske medlemmer i klubhuset i Serritslev den sidste torsdag i hver måned, for at strikke og hækle tøj som de kan sælge på forskellige markeder rundt omkring i Nordjylland. I denne weekend passede Agdrupparkens kræmmermarked ind i kalenderen, der er godt fyldt op.

- Vi er ude til mange markeder rundt omkring, og vi bliver også tit inviteret til at komme, og det vil vi rigtig gerne, for så kan vi sende flere penge til Rumænien, siger Gudrun Brydegaard.

Rumæniensprojektet har i en del år ydet bistand til børnehjem i Rumænien, men det er ikke kun børn foreningen forsøger at hjælpe.

- Vi havde en ung mand, der søgte om at få ordnet hans tænder, for han var blevet optaget på universitetet, og var ikke meget for at vise sig frem med det tandsæt, så vi fandt nogle penge til ham, og det er jo skønt at kunne hjælpe på den måde, siger Gudrun Brydegaard.