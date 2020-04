Marked klapper lige hesten trods august-aflysning

BRØNDERSLEV:Statsministerens pressemøde mandag aften begravede endegyldigt en række festivaler og markeder frem til udgangen af august måned.

Derfor er det også helt sikkert, at Brønderslev Marked ikke løber af staben 28. - 31. august 2020 som ellers planlagt.

Men der er ikke truffet endelig beslutning om helt at aflyse markedet i år, skriver markedet på sin facebook-side tirsdag morgen.

”Markedsudvalget vil nu undersøge om det er muligt at flytte Brønderslev Marked til et senere tidspunkt, men der er rigtigt mange aftaler, kontrakter mv. der skal genforhandles, så vi har ingen sikkerhed for at en flytning er mulig p.t. Derudover kan vi ikke være sikre på at restriktionerne fra myndighederne ophører med udgangen af august. Markedsudvalget vil hurtigst muligt i ugerne efter påske træffe de nødvendige beslutninger og melde dem ud”, skriver formanden for Brønderslev Marked, Carsten Overgaard.