Marked med overskud og fornyet tivoli-aftale

BRØNDERSLEV:Der var tak til både venlige vejrguder, aktive frivillige, populære musikere, det brede udvalg af kræmmere og det bedste tivoli i mange år på generalforsamlingen hos Brønderslev Marked i torsdags.

Formanden Carsten Overgaard oplyste i sin beretning, at årets overskud er på 1.145.870 kroner.

- Det er ikke ny rekord, men det er stadig et meget, meget flot resultat, som er skabt gennem en fantastisk indsats fra alle frivillige hjælpere, sagde han, og fortsatte:

- Vi er stolte over resultatet, og vi ved, at det har stor betydning for medlemsforeningernes økonomi.

Mens økonomien og det gode vejrs betydning for besøgstallet især om lørdagen, så var der mere alvorlige miner under beretningens afsnit om udfordringer.

Glade for Nordisk Tivoli

Formanden forklarede, at de omrejsende tivolier generelt er præget af tilbagegang, og at der bliver færre og færre at vælge imellem.

Der er samtidig stor tilfredshed med Nordisk Tivoli, som stod for de mange karruseller, radiobiler og meget mere i år.

- Vores første prioritet var derfor at få en flerårig aftale med Nordisk, og efter længere tids forhandling lykkedes det os at få dette med Nordisk på samme vilkår som i år, oplyste Carsten Overgaard.

Aftalen med Nordisk Tivoli medfører, at den mangeårige tradition med at afholde markedet den første mandag i september.

Fremover vil Brønderslev Marked blive afholdt i weekenden i uge 35 og mandagen i uge 36, hvilket betyder, at markedet i 2020 afholdes den 28.-31. august.

Samarbejdet med Brønderslev Kommune fik også et par ord med på vejen.

Gennem de seneste år er gratis ydelser fra kommunen til markedet blevet reduceret, og sidste år måtte markedet for første gang betale for opsætning af parkeringsforbudsskilte i nabogaderne.

Formanden fortalte, at udvalget har mødtes uformelt et par gange med både borgmesteren og formanden for teknik- og miljøudvalget, dog uden resultat.

- Kommunen må ikke forskelsbehandle, og der er jo markeder andre steder i kommunen. Jeg er bange for, at vi må leve med forholdene fremover, sagde han.