Marked støtter friskole

SERRITSLEV: Vendelbohallen i Serritslev vil igen søndag 8. oktober være fyldt med grønne planter.

Denne dag er der nemlig staude- og plantemarked til fordel for Nørreådal Friskole.

Der er mulighed købe stauder, planter, dekorationer, grøntsager, frugt, hjemmelavede ting samt brugskunst. Der vil være levende værksted, hvor der kan laves dekorationer.

- Samtidig med, at man kan få nyt til huset og haven, er der mulighed for at støtte en god sag, siger Trine Støwe Kristiansen fra Støtteforeningen for Nørreådal Friskole.

Skolen har en del ønsker, blandt andet it.

- I dag har skoleleder Anne Graverholt og alle skolens børn pyntet hallen op til det store arrangement. Hallen er fuld af en masse planter og stauder, så der er noget for enhver smag, lover Trine Støwe Kristiansen.