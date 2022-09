Markedet fik først tilladelsen 15 minutter før de åbnede

BRØNDERSLEV:- Årets marked åbnede fredag 2. september klokken 14 - og fredag 2. september klokken 13.45 modtog vi en mail med vores ibrugtagningstilladelse, som er den, der giver os lov til at holde markedet.

Det fortæller Carsten Overgaard, der er formand for Brønderslev Marked.

Markedsledelsen havde dog fået besked to dage i forvejen, at de kunne forvente at få den ibrugtagningstilladelse. Alligevel måtte de vente med at få den på skrift.

- En repræsentant fra beredskabet og fra kommunen ville gerne besigtige pladsen, da alt var sat op, og de var på besøg fredag formiddag, forklarer Carsten Overgaard.

Han oplyser, at hele forløbet med at få lov til at holde et marked har været noget mere bøvlet i år. De har brugt langt mere tid end tidligere på at søge. Dermed deler Brønderslev Marked oplevelser med andre frivillige, som har holdt store arrangementer.

Nordjyske har tidligere fortalt om, hvordan det tidligere tog frivillig Karina Christensen fire timer at lave en ansøgning til middelalderdage på Voergaard - i år skulle hun bruge 150 timer.

- Der er ingen tvivl om, at det er blevet mere besværligt. Vi har nok brugt 100 timer mod 25 timer tidligere, vurderer Carsten Overgaard.

- Dertil kommer, at teksten i de links, som vi skal læse for at vide, hvad der kræves for at få tilladelserne, kan være svær at forstå. Heldigvis er jeg landsinspektør og kassereren revisor, så er vi vant til at læse det sprog, men for andre frivillige kan formuleringerne være en udfordring.

Kommune har overtaget

Kort fortalt handler det om, at tilladelserne f.eks. omkring brandsikkerhed i dag gives af kommunerne mod tidligere af beredskabet. Der er også kommet nye regler. Proceduren har været gældende i nogle år, men da langt de fleste store arrangementer blev aflyst i 2020 og 2021, er mange af de frivillige først gået i gang med at søge i år.

- Men Brønderslev Marked fik faktisk lov til at holde marked i starten af september i fjor, hvor vi søgte efter de nye regler. Derfor regnede vi også med at tingene var i orden i år. Vi søgte om at holde marked sidst i juni, men fik at vi, at vi skulle levere supplerende oplysninger på 15-20 punkter, fortæller Carsten Overgaard.

Det undrede ham, fordi markedet var identisk med 2021-udgaven.

Ansøgningen foregik via den bygge- og miljøportal, som bruges til at søge kommunen om byggetilladelse til et nyt hus.

- Derfor er masser af spørgsmål, som ikke vedrører et marked, forklarer formanden.

Og udover kommunen skal et marked som det i Brønderslev også have tilladelse fra fødevaremyndighederne, fordi man sælger mad, veterinærmyndighederne på grund af hestene, Erhvervsstyrelsen på grund af kræmmerne, politiet i forhold til færdsel og indberette til Koda hvilken musik, der er blevet spillet. Det er der ikke noget nyt i.

Dialog med kommunen

Carsten Overgaard håber, at der er tale om startvanskeligheder, og at de mange frivillige i bestyrelserne kan bruge den samme skabelon med oplysninger år efter år.

- Vi er og har været i dialog med kommunens sagsbehandler om fremgangsmåden. Vi har aftalt, at vi næste år søger tidligere, siger formanden for Brønderslev Marked.

Peter Stecher (K), der er formand for teknik- og miljøudvalget, håber, at arrangørerne er tidligere ude næste år. Det vil være en stor hjælp for de kommunale sagsbehandlere. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen.

Formand for Teknisk Udvalg, Peter Stecher (K), er bekendt med, at tilladelsen til Brønderslev Marked kom meget sent.

- Jeg er ærgerlig over, at det har taget den tid, det har i forhold til godkendelsen af Brønderslev Markeds ansøgning, og vi har vist alle lært, at en så tidlig ansøgning som muligt vil være at foretrække, siger han.

Derfor har forvaltningen Plan og Byg sendt et brev ud til de forskellige arrangører med en opfordring om at søge tidligere i 2023.

I brevet fra byggesagsbehandlerne står der blandt andet:

- Efter to år med covid-19, nye regler på området og en overgang fra beredskabslov til byggelov, skal der ikke herske tvivl om, at arrangører har haft nok at se til mht. at forstå de nye regler, og det samme har vi i kommunen, skriver de.

De tre kommunale sagsbehandlere forklarer, at da sæsonen for de fleste arrangementer er koncentreret omkring forår- og sommerhalvåret, har kommunen fået mange ansøgninger i netop den periode.

- De fleste arrangementer er forbundet med en del dialog, særligt første gang de søges efter nye regler. Vi ønsker at yde en god service og sagsbehandling uden for meget pres af deadlines, ferier/helligdage og lignende, derfor henviser vi til, at I sender en ansøgning ind i god tid. Man kan sagtens få en tilladelse/kvittering lang tid før arrangementet afholdes, og på denne måde hjælper I os til at hjælpe jer.