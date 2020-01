Markedsudvalg i arbejdstøjet

HJALLERUP:Oven på et vellykket jubilæumsmarked med et overskud på 3,5 millioner kroner, så er der et godt fundament til dette års Hjallerup Marked. Det glæder formanden Keld Nielsen, der sammen med resten af markedsudvalget nu er trukket i arbejdstøjet igen og har holdt første møde i 2020.

- Vi havde et godt marked i 2019, hvor vi kunne give 1,5 millioner kroner til den fælleskasse, byens foreninger kan søge fra. Men vi hviler ikke på laurbærrene. Vi vil arbejde for fortsat udvikling af markedsdagene, og jeg kan da allerede nu afsløre, at en nyskabelse i år bliver et bagagerums-marked til at supplere de traditionelle kræmmerboder med. Vi har ikke detaljerne på plads, men det bliver noget med at opfordre folk til at tømme pulterkammeret derhjemme og finde fine, gamle ting frem, som kan bruge nye ejere, fortæller Keld Nielsen.

Musiknavne næsten klar

Markedsformanden fortæller også, at det meste af musikprogrammet allerede er klar, men ikke så meget på plads, at navnene kan afsløres endnu.

- Vi i markedsudvalget mødes den tredje lørdag i marts med markedets 120 mellemledere, og den dag plejer vi at offentliggøre, hvilke musikere vi har lavet aftale med, oplyser han.

Udvalget er blevet reduceret til otte personer, efter at medlemmerne Tom Hansen og Johnny Nielsen er gået ud. Markedsudvalget består nu af Keld Nielsen, Stefan Jacobsen, Martin Kaptain, Jonas Manstrup, Anders-Peter Østergaard, Peter Madsen, Henrik Rysholt og Erik Slot Madsen.