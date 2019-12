Masser af buler: tre biler stødte sammen ved motorvej

BRØNDERSLEV:Det blev til en del buler, men heldigvis kom ingen mennesker til skade, da tre biler var involveret i et trafikuheld ved en motorvejstilkørsel ved Brønderslev.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Uheldet skete afkørsel 6 til motorvej E39 på Jerslevvej klokken 14.35.

To biler holdt stille for at vente på at køre sydpå af tilkørslen.

Det havde bilisten i en bagfra kommende bil ikke opdaget, så han ramlede ind i den bageste bil, som blev skubbet op i yderligere en bil.

Uheldet gav ikke det store bøvl rent trafikmæssigt, og de skadede biler blev hurtigt fjernet fra uheldsstedet