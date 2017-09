Masser af svampe

LUNKEN: Der kom mange fine spisesvampe i kurvene, da naturvejlederne Hans Peter Johansen og Knud Andersen markerede naturens dag med en svampetur omkring Naturskolen i Lunken.

De 70 fremmødte fik en kort introduktion til kunsten at samle svampe. De forskellige svampegrupper blev gennemgået med udgangspunkt i en svampeudstilling med navneskilte. Både de attraktive spisesvampe og de giftige arter blev fremhævet. Derefter gik svampejagten ind. Deltagerne og naturvejlederne begav sig i spredt orden ud i terrænet omkring Naturskolen.

En god times tid senere samledes alle med fyldte kurve, og naturvejlederne gennemgik omhyggeligt alle kurvenes indhold. Især en enkelt svampeart overraskede positivt, idet der blev indsamlet store portioner af den eftertragtede tragtkantarel. Tragtkantarellen skulle egentlig først komme frem om ca. tre-fire uger, men den våde sommer har givet svampen en tyvstart på sæsonen, fortalte naturvejlederne. Foruden tragtkantarellerne var pigsvampene også talrige, derimod kneb det med rørhattene. Naturvejlederne håber at rørhattene for alvor står klar til at blive plukket om 14 dage, når der arrangeres ny svampetur ved Knøsen på Storskovvej.

Også ikke-spiselige men forunderlige svampe endte i kurvene. Svampe med fantastiske farver, former og dufte som guldgaffel, koralsvamp, bruskbold og mange andre fik en naturlig forklaring med på vejen af naturvejlederne.

Da kaffen var drukket kunne deltagerne begive sig hjem i køkkenet og rense og tilberede kurvenes indhold til en spændende og velsmagende aftensmad.