Medaljer til judokaer

BRØNDERSLEV: Kauri - Brønderslev Judoklub deltog i danmarksmesterskaberne i Skanderborg. Der var ca. 370 kæmpere, og Kauri stillede selv med 11 deltagere, hvoraf seks fik medalje. Mesterskaberne er delt op i puljer for begyndere, og puljer for de øvede kæmpere. De øvede er kæmpere med mere end to års turneringserfaring.

I B-rækken (begynder) var der sølv til Clara Meyer Eilers, der kæmpede i U12 (-40 kilo).

I A-rækken (øvede) var der sølv til både Jesper og Søren Hjermitslev, der kæmpede i henholdsvis U18 (-81 kilo) og U21 (-90 kilo). Det blev også til sølv til Kauris træner Per Christensen, der kæmpede i veteranklassen (-90 kilo).

I samme række var der bronze til Frida Krog i U12 (-30 kilo), og Nanna Skov i U12 (-40 kilo).

Kæmperne kan nu holde en velfortjent juleferie fra stævnerne, da næste stævne først er 20. januar i i Hjørring. Ugen efter er der vanen tro Nytårsturnering i Rendsburg i Tyskland, hvor Kauri plejer at være godt repræsenteret.