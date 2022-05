BRØNDERSLEV:Mens nye ministre blev rokeret og præsenteret hos dronningen i hovedstaden, var social- og ældreminister Astrid Krag mandag i Nordjylland for at møde medarbejdere i ældreplejen.

Mødet foregik på Plejecentret Støberiet i Brønderslev, og blev i øvrigt rundet af med en omgang stegt lever og brun sovs.

20 social- og sundhedsmedarbejdere fra hjemmepleje og plejecentre i Brønderslev og Jammerbugt kommune fortalte om bureaukratiske benspænd, dilemmaer, dokumentation og tidskrævende arbejdsgange, der snupper tiden fra kerneopgaven i plejen.

Og ministerens meldte klart ud:

- Vi skal have gjort op med bureaukratiet og de alt for mange regler og kontrol, der er på ældreområdet. Vi kan kun bruge tiden én gang og der er begrænsede medarbejderressourcer.

- Hvis vi skal ændre på bureaukratiet, kræver det, at vi ikke gør, som vi plejer. Lovgivning, regler, bureaukrati og kontrol truer med at kvæle vores ældrepleje, så der ikke er tid til omsorg og fagligheden, sagde Astrid Krag efter mødet.

Mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen var på dagsordenen, og medarbejdere - her fra Jammerbugt Kommune - bød ind med konkrete eksempler på bureaukratiske benspænd i hverdagen. Foto: Bente Poder

Lokale indspark indgår i ny ældrelov

Astrid Krag og Torben Hollmann, sektorformand fra FOA lyttede og noterede, og de mange input fra Brønderslev-mødet indgår i arbejdet med den nye ældrelov, der behandles politisk i efteråret.

- Mødet i dag bekræfter mit billede af, at vi bliver nødt til at komme tilbage til kernen, sagde ministeren og tilføjede, at det er vigtigt for hende at høre konkrete eksempler fra hele landet.

- Noget af bureaukratiet er vi skyld i med lovgivning fra Christiansborg, men så bliver der også lagt et ekstra lag på med kommunale regler.

- Når den nye ældrelov skal laves, begynder vi med et blankt ark og så skal vi have så få regler som muligt. Nogle regler giver fagligt god mening for de ældre, de regler skal vi jo beholde. Medicinhåndtering skal der for eksempel være rigtig godt styr på.

Dokumentation mod klagesager

Dokumentation og registreringer tog en del af dagsordenen.

- Vi bruger utrolig meget tid på dokumentation, fordi vi er så bange for klagesager, lød det blandt andet fra en medarbejder i hjemmeplejen.

- Vi dokumenterer for at holde ryggen fri, tilføjede hun med henvisning til de sager, der havner i medierne.

Ældrechef i Brønderslev Kommune, Uffe Viegh Jørgensen, kunne i den forbindelse fortælle, at han indhenter oplysninger, når en konkret sag eksempelvis får fokus i medierne:

- Jeg beder om at få et overblik over sagen, og jeg kan godt forstå, at der kommer et pres på den enkelte medarbejder.

Ældrechef i Brønderslev kommune, Uffe Viegh Jørgensen, deltog også i dialogmødet. Foto: Bente Poder

Astrid Krag stillede sig tvivlende overfor, om der - af hensyn til den ene procent klagesager - skal dokumenteres kraftigt i de resterende 99 procent sager.

- Det er jo ikke den bedste måde at bruge tiden på.

- Lad os nu få mere ansvar

En opfordring fra salen gik på at give medarbejderne "på gulvet" mere ansvar.

- For bare ti år siden måtte vi meget mere end i dag. Nu kan sosu-hjælpere i hjemmeplejen ikke tage en beslutning uden af konsultere en assistent, der skal konsultere en sygeplejerske - eller de skal ind omkring visitationen. Vi skal have kompetencerne i spil, hvor det giver mening, lød opfordringen fra salen.

Og en anden deltager supplerede:

- Motivationen skrider for eksempel for sosu-hjælperne, når alle kompetencer bliver taget fra dem. Det går ud over arbejdsglæden.

Tidligere kunne en sosu-hjælpere uden problemer smøre en borger med creme mod svamp. Men i dag må hjælperen kun gør det, hvis sosu-assistenten forinden udfylder et uddelegeringsskema samt forestår oplæring, kontrol og opfølgning.

Eksemplet blev fulgt af flere og gjorde indtryk på ministeren:

- Det er ulogisk, at en erfaren medarbejder ikke længere må løse opgaver, som de har klaret gennem 20-30 år. Det kom der tankevækkende, konkrete eksempler på her, konstaterede Astrid Krag efter mødet.

Astrid Krag opfordrede deltagerne til at skrive en liste over konkrete opgaver, som de ikke længere må udføre - opgaver som de tidligere har håndteret.

- Den liste bliver lang, lød det omkring bordene.

Medarbejdere fra ældresektoren i Brønderslev Kommune lyttede og bød ind. Foto: Bente Poder

Medarbejdere fra både Jammerbugt og Brønderslev Kommune deltog i mødet på Støberiet. Foto: Bente Poder

- Et ressourcespild, der vil noget

Flere medarbejdere fortalte om en besværlig og tidskrævende arbejdsgang, når en borger eksempelvis har brug for et hjælpemiddel.

- Det er en enorm tidsrøver. I visitationen sidder der assistenter, sygeplejersker og terapeuter, der tager beslutning om noget, som vi jo har fagligheden til at tage ude hos borgerne, sagde Lene Svenningsen, der er tillidsmand for social- og sundhedsmedarbejderne i Brønderslev Kommune.

- Der er meget dokumentation og en lang sagsbehandlingstid - det er et ressourcespild, der vil noget. Og det er blevet mere og mere besværligt, tilføjede Lene Svenningsen.

Rasmus Sundby og kollegaerne fra Brønderslev Kommune kom med input til ministeren. Foto: Bente Poder

Borgmester Mikael Klitgaard bød velkommen til dialogmødet. Foto: Bente Poder

Astrid Krag hilser på Orla Jensen, der er beboer på Plejecentret Støberiet i Brønderslev. Foto: Bente Poder

Borgmester Mikael Klitgaard tog imod Astrid Krag Foto: Bente Poder