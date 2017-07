BRØNDERSLEV: Ni-årige Line Jensen er medlem nummer 1000 i facebookgruppen "Vi vil beholde Torben og Mikkel i vores Rema1000 Brønderslev".

Det var planen, at medlem nummer 1000 i gruppen skulle have blomster, men efter mors tilladelse blev blomsterne byttet ud med en stor pose bland-selv-slik.

Gruppen kæmper for at beholde de to købmænd Torben Holst og Mikkel Holst, der er sagt op efter 15 år i Rema1000.