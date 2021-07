Mejetærsker brød i brand og antændte knastør kornmark

TOLLESTRUP:Brandfolk fra flere stationer måtte torsdag eftermiddag slå kræfterne sammen for at få styr på brand, der brød ud på Tollestrupvej mellem Brønderslev og Østervrå.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 14.05, og det var brandfolk fra stationen i Østervrå, som først rykkede ud til meldingen om brand i en mejetærsker, som havde bredt sig til stubbene på den knastørre mark, der lige var blevet høstet.

Ca. en hektar nyhøstet og knastør mark blev brændt af. Også mejetærskeren til venstre i billedet er brændt ud. Foto: Torben Hansen

Det stod hurtigt klart, at brandfolkene fra Østervrå havde brug for hjælp for at få standset branden, og derfor blev der tilkaldt forstærkninger fra Hjørring og Brønderslev, oplyser Nordjyllands Beredskab.

Kl. 15 oplyste Nordjyllands Beredskab på Twitter, at der nu er "rimeligt godt styr på branden".

Indsatslever melder at der er rimeligt godt styr på markbranden. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) July 22, 2021

- Vinden gjorde, at ilden fik godt fat, og den var helt oppe på bagsiden af en bygning og en uhøstet mark, før vi fik den standset. Det er godt arbejde, lyder det anerkendende fra indsatsleder Ib Nielsen fra Nordjyllands Beredskab.

Med til at standse flammeflugten var også, at landmanden fik harvet et bredt brandbælte rundt om marken, der brændte og på den måde fik inddæmmet ilden.

Ingen mennesker er kommet noget til ved branden. Ib Nielsen anslår, at et areal på en ca. en hektar er brændt af, ligesom også mejetærskeren er også udbrændt.

Der gik under en time fra alarmen, til brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab havde fået markbranden under kontrol. Branden var ved at få fat i huset på billedet. Foto: Torben Hansen

- Det kan godt være, skæret og andre reservedele kan bruges, men mejetærskeren kommer ikke ud at køre igen, siger han.