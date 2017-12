Mere til snak end til bid

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Ældrerådet bliver ofte kaldt borgernes vagthund. Men den ny formand for ældrerådet i Brønderslev Kommune, direktør Inger Møller Nielsen, bliver ikke den, der vil bide politikerne hårdt i haserne. Inger Møller Nielsen er dialogens kvinde.

- Det kommer vi længst med, siger Inger Møller Nielsen.

Og hun ved, hvad hun snakker om. I 35 år har hun været en bærende kraft i DGI Nordjylland.

At blive formand for ældrerådet er et nyt kapitel for Inger Møller Nielsen, og hun glæder sig.

- Det er en spændende opgave, og her kan jeg bruge min erfaring med organisationsarbejde, mener hun.

Hun har allerede forberedt sig grundigt. Hun har læst styrelsesvedtægten grundigt, og har aftalt et overleveringsmøde med den nuværende formand for ældrerådet, Inger Bøgh Pedersen, der takker af ved årsskiftet.

Inger Møller Nielsen lægger ikke skjul på, at hun gerne vil benytte sin erfaring inden for ældre-området - men mest på det organisatoriske plan. Det er hendes agt at være med til at præge ældre-området bredt.

- Vi har oplevet, at der har været meget fokus på plejehjems-området. Men vi skal tænke på alle ældre. Som direktør i DGI Nordjylland har vi haft fokus på sundhed, og det mener jeg også, at der skal være i Brønderslev Kommune. Der er allerede sat et stort projekt i gang - i øvrigt i et samarbejde mellem DGI Nordjylland og Brønderslev Kommune, som foreløbig involverer bl.a. Krudtuglerne i Brønderslev.

- Det er herligt at se den glæde, der spreder sig hos de ældre, der er aktive. I Krudtuglerne er der ældre helt op til 98 år, der er aktive.

Omkring plejehjems-området slår Inger Møller Nielsen fast, at de ældre på plejehjem skal have den hjælp, de har behov for.

- Alle kan tilkomme at have en god periode i den sidste tid af et langt liv, siger hun.

1000 flere ældre

- Vi har en udfordring i Brønderslev Kommune i og med, at der bliver ca. 1000 flere over 80 år frem til 2025. Derfor er det også vigtigt, at ældre så meget som muligt bliver selvhjulpne, mener Inger Møller Nielsen.

Hun ser gerne, at der bliver brede tilbud til den ældre generation.

- Vi skal være klar til at gøre noget for det stigende antal ældre. Vi ved også allerede, at den nye generation stiller større krav. Allerede i dag ser man, at ældre vil i bad hver dag.

I forbindelse med finanslovsforslaget er der afsat 2,7 mia. kr. til ældreområdet, og det betyder et sted mellem fire og fem mio. kr.

- Hvis jeg kunne bestemme, skal de penge glæde de ældre bredt. Både bedre forhold på plejehjem og i hjemmepleje, hvor man løber stærkt, men jeg ser også gerne, at der bruges penge forebyggende på de mere friske ældre.

- Vi ved, at blandt andet sosu’erne løber stærkt, og at de har brug for flere hænder. De 2,7 milliarder kan omsættes til 3000 sosu-stillinger. Jeg håber, at pengene bruges fornuftigt tæt på de ældre, og at ikke for mange penge går til kontrol og registrering. Det er vigtigt med en dygtig ledelse inden for ældre-området, som har blik for de ældres kår.

70-årige Inger Møller Nielsen er for kort tid siden stoppet som direktør i DGI Nordjylland. Hun er blevet ny formand for DGI-Huset i Aabybro. Her afløser hun Birgitte Nielsen, der har overtaget Inger Møller Nielsens plads i DGI’s hovedsæde i Aalborg.

Inger Møller Nielsen er også formand for andelsboligforeningen Bøgeparken, hvor hun har boet i 22 år.

Sparrer i LykkeLiga

Hun er medlem af en sparringsgruppe for håndboldspilleren Rikke Nielsens LykkeLiga.

- Rikke Nielsen udfører et enestående arbejde, og det vil jeg gerne være med til at bakke op om, siger Inger Møller Nielsen.

Hun indleder hver dag klokken seks med en svømmetur på 600 meter i Brønderslev Svømmehal.

- Så er man frisk til dagens opgaver, siger hun. Og så skal NORDJYSKE læses grundigt over en kop morgenkaffe.

Gennem mange år var hun aktiv gymnast og gymnastikleder, men nu er det på sidelinjen, hun er. Efter at være stoppet som direktør i DGI har hun fået mere tid til at rejse. Hun har netop været på en tur til Cuba sammen med sin rejseveninde, advokat Mette Ovesen, Hjørring.