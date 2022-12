Merles familie havde ikke råd: Så fik hun gratis briller

DRONNINGLUND:10-årige Merle Højer Staun havde i over er år haft brug for nye briller, men familien har ikke haft råd.

Nu har hun fået nye briller gratis via et nyt landsdækkende initiativ.

Stigende inflation og større udgifter til pillefyr presser Nanna Staun Haxholm og hendes familie fra Dronninglund.

Det betyder, at kun det allervigtigste er blevet prioriteret, og derfor har Merle på 10 år måttet undvære nye briller, selv om moren godt var klar over, at hendes datter havde brug for nye briller.

Hun har i lang tid klaget over hovedpine og problemer med at se klart, men pengene har simpelthen ikke været store nok til at prioritere nye briller.

- Alt er blevet dyrere i hverdagen, og det mærker vi som en stor sammenbragt familie, fortæller Nanna Staun Haxholm.

Derfor kontaktede moren en række optikere for at få hjælp til nye briller til datteren, og her hørte hun om et nyt initiativ, SynsHjælpen, som netop giver gratis synstest og gratis briller til udsatte danskere, der, ligesom Nanna Staun Haxholm og familien, har svært ved at få råd.

Familien, som alle fik nye briller: Merle Marie Højer Staun, 10 år. Sille Martinette Staun Ackermann, 15 år. Mogens Højer Pedersen, far. Nanna staun Haxholm, mor. Privatfoto

Dansk Folkehjælp og Louis Nielsen står bag.

- Jeg ansøgte og fik med det samme svar på, at både Merle og vi andre kunne få nye briller. Det var fantastisk, fortæller Nanna Staun Haxholm.

Held i uheld

SynsHjælpen er sat i søen på et tidspunkt, hvor inflationen stiger og danskernes købekraft er faldet markant.

Rune Steiness, der er ansvarlig for SynsHjælpen hos Louis Nielsen, kalder det “held i uheld”.

- Vi kan mærke, at flere og flere får problemer med at få råd til at passe godt på synet, fordi det er blevet dyrere at leve helt generelt. Derfor er det god timing, at vi nu har lanceret SynsHjælpen, selv om det er på en noget trist baggrund, fortæller han.

En undersøgelse foretaget af Voxmeter for Louis Nielsen i november 2022 viser, at 14,6 procent er enige eller meget enige i, at de har undladt at gå til optikeren på grund af økonomi. For nordjyderne er det 16,8 %.

Merle fik valgt nye briller og er nu klar til skolen efter ferien.

- Det gør en stor forskel, at vi har sparet de penge og Merle er glad for sin nye briller. Hun døjer ikke med hovedpine mere, fortæller Nanna Staun Haxholm.

Med SynsHjælpen kommer Dansk Folkehjælp og Louis Nielsen til at hjælpe flere end 1.500 danskere med gratis synstest og gratis briller årligt.