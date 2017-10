Midtby forandres totalt

DRONNINGLUND: Noget nyt, noget gammelt, noget lånt og noget blåt. Sådan hedder det om en bruds skrud. Næsten det samme kan man sige er ingredienserne, når Dronninglund midtby skal moderniseres i gammel ånd i forbindelse med projekt Genform Dronninglund. Projektet er blevet finpudset i midtby-rådet, der har medlemmer fra alle involverede interessegrupper.

Brikkerne er ved at falde på plads, og fredag blev planerne så præsenteret for Midtbyrådet, og torsdag 26. oktober bliver de så præsenteret af Brønderslev Kommune i forbindelse med Open By Night.

Midtbyen forvandles totalt, og byens nye centrum bliver området omkring rådhuset og biblioteket.

Glasgangen mellem børnebiblioteket og voksenbiblioteket foreslås fjernet, og biblioteket samles i voksenbiblioteket, der skal bygges om og udvides.

Der bliver torve og grønne områder og med plads til kunst.

- Dronninglund er jo kunstens by, og det skal kunne ses i midtbyen, bemærker Karsten Frederiksen.

I juni, juli og august 2018 er der Skulpturfestival i Dronninglund, så i september næste år er det planen for alvor at rulle projektet ud.

Den gamle mur omkring den gamle lægebolig foreslås delvist genopført som et kulturspor, der indrettes til siddepladser med mere.

Der lægges op til, at der ikke bliver niveauforskelle på Slotsgade og centerområdet - altså ingen fortovskanter. Der bliver 30 kilometers zone i den centrale del af Slotsgade.

- Der er brug for en central plads, fortæller formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

Der er reserveret 3,1 mio. kr. fra staten og Brønderslev Kommune bidrager med 6,2 mio. kr.