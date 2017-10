Midtbyen i fokus igen

BRØNDERSLEV: Brønderslev får igen en midtbygruppe, hvor forskellige organisationer og interesser er repræsenteret. Det siger formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen (K). Baggrunden er det store byggeri på Banegårdspladsen.

- Det animerer til, at der igen skal etableres en midtbygruppe, siger Karsten Frederiksen, der påpeger, at der er mange områder, der trænger til forskønnelse.

- Når vi nu får en helt ny bydel på og omkring Banegårdspladsen, vil det også betyde, at andre områder skal have et løft.

Den tidligere midtbygruppe blev på et tidspunkt opløst. Den var inde i billedet omkring forretningsfacader, skiltning, toiletter i byen med mere i begyndelsen af dette årtusinde.

Handelschef Lars Bisgaard og formand for Brønderslev Handel, optiker Jan Kjølby, siger begge, at det vil give Brønderslev et løft med det store projekt.

- Vi håber, at det vil brede sig som ringe i vandet til andre områder.

Både Brønderslev Handel og Borger9700 skal inddrages i udviklingen af midtbyen. I november holder kommunen borgermøde om banegårds-projektet og andre projekter, der er i spil.