Midtbyråd er på vej

BRØNDERSLEV: Efter et meget positivt møde omkring Brønderslev Midtby, bliver der straks nedsat et midtbyråd samt udarbejdet et kommissorium for rådets arbejde. Det fortæller formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

Sammensætningen vil blive drøftet på teknik- og miljøudvalgets møde mandag 27. november, så det første møde kan holdes allerede i december.

Det ventes, at midtbyrådet kommer til at bestå af en primærgruppe af interessenter, der har fast sæde i rådet. Herudover består midtbyrådet af en sekundær gruppe af interessenter, der kan indkaldes til møderne ad hoc i forhold til behov, dagsordenens punkter med videre.

De respektive organisationer vil blive anmodet om at udpege medlemmer af midtbyrådet, men der er også mulighed for at andre organisationer og privatpersoner henvender sig til planlægger Tine Astrup Jakobsen med forslag til sammensætning. Primærgruppe: Borger9700 (to), Brønderslev Handel (to), grundejerforeningen (to), ejendomsmægler (en), projektudvikler (en), boligselskab (en), teknik- og miljøudvalget (to), fritids- og kulturudvalget (to), Brønderslev Erhverv & Turisme samt Brønderslev kommunes administration (to).

Sekundær gruppe: Arkitekt, Brønderslev Bibliotek, Museerne i Brønderslev Kommune, Lokalhistorisk Arkiv, Brønderslev, lodsejer fra området, Handicaprådet, Ældrerådet, Brønderslev Erhverv & Turisme, Boligforeningen PM, Boligforeningen Fredensbo, antenneforeningen og Borger9700 Ung, alle hver med én repræsentant.