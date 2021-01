Mikael Klitgaard om 2021: Flere grønne investeringer står højt på ønskesedlen

BRØNDERSLEV:Når det handler om det forgangne år for borgmester i Brønderslev Kommune Mikael Klitgaard (V), så er der mange positive ting at se tilbage på.

- Vi har jo været præget af corona, det seneste år. Men når det er sagt, så er vi på mange andre områder inde i en god periode, siger Mikael Klitgaard.

I Brønderslev Kommune har man haft travlt i kommunens mange byer, hvor der har været midtbyplaner for de tre største, som efterhånden er godt på vej.

- Vi har fået lavet midtbyen i Dronninglund, der skyder flere boliger op i Brønderslev på Banegårdspladsen, og der har været fokusbyer i rigtig mange af kommunens mindre byer. Nogle projekter og byer er lavet, mens andre står for tur, siger Mikael Klitgaard.

Udligningsreformen har også medvirket til, at der har kunnet blive skruet op for forbruget i kommunen og skatten en smule ned.

- Vi har oplevet en udligningsreform, hvor vi har fået lidt flere penge. Vi har kunnet sætte servicen op med 30 millioner kroner, og vi har haft et anlægsbudget på otte millioner, der er med til vi kan investere i to af kommunens haller. Vi er klar til at bygge børnehave i Hjallerup, og den i Jerslev skal forhåbentlig udvides næste år, siger Mikael Klitgaard.

Selvom mange er blevet ramt af, at landet har været lukket ned og Vendsyssel også lukkede kortvarigt, er borgmesteren opositiv, når det kommer til ledigheden.

- Beskæftigelsen var rimelig fornuftigt, og det er endda trods corona. Generelt oplever jeg, at der er travlhed, og der har været gang i rigtig mange ting i erhvervslivet i 2020, siger Mikael Klitgaard.

Grønne ambitioner

Førstepladsen på listen over håb for 2021 kommer nok ikke som nongen overraskelse.

- At vi får styr på corona, for sygdom er noget af det værste. Jeg ser frem til, at vaccinen hurtigst muligt bliver udbredt, siger Mikael Klitgaard.

Når det så er sagt, er det i høj grad de grønne ambitioner, som borgmesteren ønsker skub i.

Omringet af historien i den gamle rådhussal, så ser Mikael Klitgaard frem til, at Brønderslev kan fejre 100 års købstadsjubilæum i 2021. Han håber også på, at man der vil komme gang i projektet Fabrikken, som skal være kulturhus i Brønderslev.

- At erhvervslivet og kommunen investerer med fokus på det grønne til hele verden. Jeg mener, vi viser vejen med over 700 hektar solfangere og vindmøller. Vi har gjort meget for klimaet i Brønderslev Kommune, og vi producerer allerede nu mere strøm, end vi selv bruger, siger Mikael Klitgaard.

Han håber på, at der kan komme endnu flere grønne investeringer til.

- Vi skal investere i CO2 venlige og bæredygtige arbejdspladser, der også kan tilgodese FNs verdensmål. Det har vi arbejdet med i længere tid, og det håber jeg meget på, vi kan fortsætte og udvikle, siger Mikael Klitgaard.

Som et eksempel nævner han Brønderslevvirksomheden Green Instruments, der i starten af december vandt ”Entrepreneur Of The Year”-prisen som den bedste i Nordjylland for at skabe vækst og udvikling i kombination med, at de også er en rollemodel for den kommende generation.

- Vi har mange virksomheder som Green Instruments, jernvareproducenter, producenter til fiskeindustrien og så videre, der ser ind i fremtiden. Det kan vi glæde os over i 2021, mener borgmesteren og fortsætter:

- Det er mit håb og tro, at vi i samarbejde med erhvervet og med fokus på blandt andet solceller på lavbundsjord, der tidligere har været landbrugsjord, kan være med til, at vi kommer i den grønne retning, og at vi i Brønderslev kan se ind i nye typer af produktion.

Boliger, kultur og bevægelse

I 2021 er der mange projekter i søen, som man ser skyde op. Borgmesteren nævner i flæng boliger på tværs af kommunen.

Der skyder op i Brønderslev i disse dage ved Banegårdspladsen i det nye højhus byggeri. I Hjallerup arbejdes på flere nye boliger i midtbyen, i Dronninglund kommer der almene boliger, og i Asaa er der en renoveringsplan for 20 boliger.

På tværs af hele kommunen er der gang i projekter med udvidelser af børnehaver, nye boliger og fokus på landsbyerne. Selvom corona har været hård, så mener han trods alt, at der er godt gang i Brønderslev Kommune.

I PN Beslags bygninger i Brønderslev arbejdes der på det store kulturprojekter Fabrikken, som borgmesteren også glæder sig til og har store forventninger til.

- Vi har givet en skilling til projektet, og vi arbejder også med museet (MOSS, det tidligere Vildmosemuseum red.), der gerne vil etablere sig der. Det ville være godt, da det også historisk giver mening i forhold til Brønderslev, siger borgmesteren.

Ud over de fysiske projekter i kommunen, så håber borgmesteren også, at ”bevæg dig for livet projektet” bliver endnu større i Brønderslev Kommune.

- Det roser folk meget, og jeg ser frem til at få flere i bevægelse, så de kan holde sig sunde, raske og friske og blive gamle. Det fungerer kun i samarbejde med frivillige og foreninger, og de skal have faciliteterne til det, siger Mikael Klitgaard.

Ser frem mod jubilæum

I 2021 er der særligt en ting, som borgmesteren ser frem til.

- Jeg glæder mig til, at Brønderslev kan fejre 100 års købstadsjubilæum. Det skal være en markering af, at det går godt, siger borgmesteren.

På grund af coronasituationen er der ikke en officiel dato endnu, da man gerne vil have mulighed for fleste muligt kan tage del i fejringen.

2020 blev året hvor den samlede Brønderslev Kommune endelig fik en borgmesterkæde. Den blev overrakt ved byrådsmødet i december af Karsten Frederiksen (K) til borgmester Mikael Klitgaard (V)

Det bliver også den første lejlighed til for alvor at vise den nye borgmesterkæde frem, som blev lavet i de sidste måneder af 2020. Det glæder borgmesteren, at man endelig har en borgmesterkæde for den samlede Brønderslev Kommune.

Husk på hvor godt vi har det

Når Mikael Klitgaard ser frem mod 2021, så vil han gerne, at man hjælper hinanden med at komme tilbage til hverdagen igen.

- Jeg vil gerne, at vi hjælper hinanden med at få begivenheder, der plejer at være, til at lykkes. At vi kommer i gang med at mødes, og at man vil opleve mindre ensomhed. Vi skal jo huske på, hvor godt vi egentlig har det. Ja, der er corona, men vi kommer over det. Vi har heldigvis et godt samfund, hvor vi tager os godt af hinanden og os selv. Man skal nyde det, og så skal man komme i gang med nogle af de ting, man ikke kunne i år, næste år, siger Mikael Klitgaard og tilføjer:

- Jeg ønsker alle et godt nytår og 2021. Husk at bevare viljen og glæden, der er mange gode ting, trods problemer.