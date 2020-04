Mikael Klitgaard: Vigtigt at vi benytter os af kritiske medier

FREDERIKSHAVN:- Når man lever i et demokrati, er det at udbrede budskaber ret vigtigt. Også at være kritisk. Man skal huske at se sagerne fra alle synsvinkler af, og det har vi heldigvis nogle medier, der kan.

Det siger borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard, i en ny video. Her fortæller han og flere af hans nordjyske kolleger om vigtigheden af lokale og regionale medier.

Du kan se videoen med Mikael Klitgaard og nogle af hans borgmesterkolleger herunder.

I videoen fortæller borgmesteren blandt andet om vigtigheden af at have en kritisk presse, der kan fortælle historierne, så man får man dem fra flere perspektiver.

- Derfor er det vigtigt, at vi benytter os af de medier, og vores borgere ikke kun får deres informationer fra de sociale medier, hvor man selv laver sandheden, men også steder, hvor det ses fra forskellige synsvinkler.