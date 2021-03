Mikkel udgiver bøsse-håndbog

BRØNDERSLEV:Hvem betaler for den første date, når det er to mænd, der mødes på café for første gang? Og hvad betyder ”bjørn”, når ordet bruges i LGBT+-sammenhæng?

De spørgsmål og mange andre bliver besvaret i den nye bog ”Er du så manden eller damen?”, som forfatter Mikkel Zeki Larsen, står bag.

For der er nemlig mange spørgsmål, der trænger sig på, når snakken falder på det homoseksuelle miljø.

Det har forfatteren, opvokset i Brønderslev, selv erfaret.

- Selvom det jo efterhånden er meget almindeligt at være homoseksuel i Danmark, så har jeg fået rigtig mange spørgsmål gennem tiden, fordi folk har meget begrænset viden om, hvad det egentlig indebærer at være homoseksuel. Min oplevelse er, at der virkelig mangler noget materiale på det her område, siger Mikkel Zeki Larsen, der selv sprang ud som homoseksuel i en alder af 19 år.

Og det er derfor han nu har kastet sig over at skrive en bog, der på en kæk og relevant måde drager læseren ind i det homoseksuelle miljø.

En bog til Gud og hvermand

Men hvem er det, der skal have besvaret de mange spørgsmål om homoseksualitet?

Set med Mikkel Zeki Larsens øjne er der særligt to grupper, der kan få gavn af at læse bogen.

Dels håber Mikkel Zeki Larsen, at bogen kan være en håndsrækning til unge, der er ved at udforske, hvordan de skal leve deres liv som homoseksuelle, og dels er bogen en hjælp til de mange andre, der har berøring med homoseksualitet.

Mikkel Zeki Larsens bog har fået undertitlen "En bøssehåndbog til Gud og hvermand" for dels at understrege bogens humør og dens bredde appel. Foto: Lars Pauli

- Det største, der kunne ske, ville være, at der sidder et ungt, forvirret menneske derude, der får svar på en masse vigtige spørgsmål ved at læse min bog og får oplevelsen af, at man er helt ok, som den man er. Men samtidig håber jeg også at kunne gøre alle andre klogere, siger Mikkel Zeki Larsen, der har givet bogen undertitlen ”en bøssehåndbog til Gud og hvermand” for dels at understrege bogens humor og dels vise, at bogen kan læses uanset, hvilket forhold man har til homoseksualitet.

En gave til sig selv

Det er særligt ønsket om at kunne hjælpe andre, der har fået Mikkel Zeki Larsen til at skrive sin nye bog.

Som ung havde han nemlig selv svært ved at finde sin plads i den verden, han levede i.

- Jeg kom jo hurtigt til at føle mig forkert og anderledes, fordi jeg var homoseksuel. Og der var ingen til at fortælle mig, hvad det indebar at være homoseksuel. Selvom det jo i bund og grund blot handler om en anden seksualitet, så følger der en masse med. Jeg sad og googlede mig frem til mange ting for at få svar, siger Mikkel Zeki Larsen, der blandt andet måtte gå på jagt i de mange forkortelser, som bruges i flæng på datings-sites for LGBT+-personer.

Mikkel Zeki Larsen håber, at bogen kan hjælpe andre, der står i samme situation, som han gjorde som 19-årig. Foto: Lars Pauli

- Jeg ville elske, hvis der havde været sådan en her bog, dengang jeg sprang ud, siger Mikkel Zeki Larsen, der de seneste år har boet i København.

Det var der ikke - men det er der så nu.

Bogen udkom lørdag 20. februar og er 120 sider lang.

For hver solgte bog doneres 10 kroner til LGBT+’s organisation eller fond, der hver dag arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT+-personer.