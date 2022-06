Million til legepladser: Her sker der forbedringer i Brønderslev Kommune

BRØNDERSLEV:Byrådspolitikerne i Brønderslev Kommune har netop frigivet en million kroner fra anlægsbudgettet. Pengene skal bruges til forbedringer af kommunale aktivitets- og legepladser.

- Det her er jo en god historie. Vi har afsat nogle penge i budgettet til at lave de her legepladser, og derfor kan vi nu frigive den her million, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

- Vi har jo i hvert fald eksempelvis en enkelt børnehave, hvor vi virkelig trænger til at få skiftet ud på legepladsen - og det er legepladsen ved Børnehaven Kornumgård. Der er nogle ting, der er blevet for gamle og trænger til at blive skiftet ud. Så det er absolut et plus, at vi nu kan få det her på plads.

Udover Børnehaven Kornumgård kommer der også til at ske store forbedringer ved Børnehuset Brundur.

De to nævnte børnehaver kommer til at sluge en stor del af den million kroner, som er frigivet - men der bliver formentlig også penge tilbage til forbedringer andre steder.

Hvor og hvordan pengene skal bruges er dog ikke fastlagt endnu - for det løbende legepladstilsyn vil være med til at klarlægge, hvor der er mest brug for forbedringer.

Administrationen i Brønderslev Kommune har dog tidligere udarbejdet en prioriteringsliste. På baggrund af den er det forventningen, at millionen skal fordeles på følgende måde: Nyetablering af legepladser (60 procent), nyetablering af legehuse og bålhytter (15 procent), nyetablering af enkelte legeredskaber (10 procent), renovering og vedligeholdelse af eksisterende legeplads-installationer (10 procent) og belægningsarbejde, stier, hække og så videre (5 procent).

Også i 2021 frigav Brønderslev Kommunes byråd en million kroner til legeplads-forbedringer.