Millioner sparet: Brønderslev Kommune har succes med at få flere udlændinge i job

BRØNDERSLEV:Embedsmænd i Brønderslev Kommune havde egentlig forventet, at der ville være udgifter til 155 udlændinge i 2020. Men nu viser det sig, at det i årene 2018-19 er lykkedes at få så mange udlændinge i job eller uddannelse, at der nu kun regnes med 85 udlændinge, hvilket er 70 færre end ventet.

Det medfører en besparelse i bl.a. integrationsydelse på 7,3 mio. kr. i næste års kommunale budget.

Vores jobcenter har ydet en meget stor og fokuseret indsats. Søren S. Steensen, Kommunaldirektør

- Der er to forklaringer på, at der er kommet flere i job og uddannelse. Det ene er, at der er højkonjunktur, og det andet er, at vores jobcenter har ydet en meget stor og fokuseret indsats, siger kommunaldirektør Søren S. Steensen.

Desuden kommer der færre udlændinge. Søren S. Steensen fortæller også om succes for lokale jobcamps, hvor virksomhedskonsulenter forsøger at matche udlændinge i et job.

- Vi forsøger også i ældreplejen at få kvinderne til at tage en plejeuddannelse, siger Søren S. Steensen.