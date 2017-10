Millioner til vejene

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Der tages nu hul på forskønnelsen af Serritslev midtby. Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg har afsat 200.000 kr. til at indlede projektet for at renovere byens hovedgade.

- Det er så planen, at arbejdet skal fortsætte i 2018, fortæller formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

For at komme i gang med at forbedre vejene i kommunen, er der allerede nu taget hul på 2018-budgettet med tre millioner kroner.

- Vi synes, at det er med at komme i gang, siger Karsten Frederiksen.

- Tre millioner kroner rækker lidt, men set i forhold til Hjørring Kommune, der bruger 21 millioner kroner efter i år på vejene, kommer vi ikke langt.

På opfordring fra teknik- og miljøudvalget har byrådet nikket ja til at tage hul på 2018-budgettet. Det godkendte byrådet onsdag aften - og pengene flyttes dermed fra 2018 til 2017.

De øvrige projekter er Bogfinkevej i Stenum med 259.000 kr., Underårevej/Tygårdsvej/Berberrisvej 442.000 kr., Sønder Engvej 228.000 kr., Hjermitslevgårdsvej/Saltumvej 750.000 kr., Jerslevvej 422.000 kr., Ingeborg Skeelsvej 125.000 kr. og Storskovvej 460.000 kr.

Omkring Jerslevvej fortæller Karsten Frederiksen, at pengene rækker til asfaltering af de mest dårlige strækninger. Det er mellem Jerslev og Kirkholt og 1,5 kilometer af strækningen mellem Jerslev og Brønderslev. Desuden afsættes der 100.000 kr. til grønne områder.

Der er afsat 500.000 kr. til cykelstier. Her er det overladt til Karsten Frederiksen, næstformand Hildo Rasmussen (S) og forvaltningen at tage stilling til, hvor pengene skal bruges.