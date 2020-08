Minilæssere for 400.000 kr. stjålet fra udhus

BRØNDERSLEV:Får du tilbudt en minilæsser eller en minigraver til billige penge, så overvej at sige nej. Det kan nemlig være varme sager.

To entreprenørmaskiner til en værdi af omkring 400.000 kroner er blevet stjålet fra et udhus på Hjørringvej nær Brønderslev. Det oplyser Claus Bjerre fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Tyveriet er sket i tidsrummet fra mandag 10. august til lørdag 15. august klokken 1720, oplyser Claus Bjerre.

Der er tale en minilæsser af mærket V452T Xtra HD gigant og en minigraver af mærket TC16.

- Tyvene, der nødvendigvis har haft en lastbil eller en stor trailer med sig til at transportere maskinerne væk, har skaffet sig adgang til udhuset og her fundet de to maskiner. Den ene - minigraveren - var låst med en hængelås, som tyvene har klippet over, fortæller Claus Bjerre.

Politiet vil meget gerne høre fra eventuelle vidner, der måtte have set eller hørt noget til tyvene i det pågældende tidsrum.